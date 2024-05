中國外交部回應近日國際海洋法法庭就《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)締約國在應對氣候變化對海洋環境影響方面所承擔的義務發表諮詢意見,援引南海仲裁裁決;菲律賓外交部稱此舉加強仲裁裁決合法性和約束力。



中國外交部發言人毛寧5月31日表示,南海仲裁案(South China Sea Arbitration)仲裁庭越權管轄、枉法裁判,所作裁決非法無效,裁決根本不構成國際法,反而對國際法治造成衝擊。

毛寧在外交部例行記者會中強調,中國不接受、不參與仲裁,不接受、不承認所謂裁決,更不接受任何基於有關裁決的主張和行動,強調公道自在人心。

她指出,國際海洋法法庭(International Tribunal for the Law of the Sea)諮詢意見,不應當被某些國家用作謀取一己私利的工具,任何企圖混淆視聽的炒作都注定是徒勞,掩蓋不了裁決非法無效的本質,也阻擋不了中國捍衛自身領土主權和海洋權益的堅定決心。