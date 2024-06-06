WMO示警全球暖化臨界值將失守　古特雷斯促：6年內減30%化石燃料

歐盟氣候變遷監測機構6月5日表示，與2023年同期相比，過去12個月皆是有史以來最熱的月份，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲各方採取緊急措施避免「氣候地獄」。



據路透社6月5日報道，不少科學家們曾表示地球現在距離突破攝氏1.5度的臨界變暖閾值已經非常接近。他們警告，如果地球溫度超過該閾值，將會對氣候造成更極端和不可逆轉的影響。

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）稱，截至2024年5月底的過去12個月，全球平均氣溫比工業革命前平均溫度高出攝氏1.63度，是自1940年以來最熱的時期。

雖然該12個月的氣溫平均值並不意味著地球已超過攝氏1.5度的全球暖化閾值，但聯合國世界氣象組織 （WMO） 在另一份報告中表示，目前有80%的可能性，未來五年中至少有一年的氣溫將突破該閾值，高於2023年預測的66%。

古特雷斯表示，全球化石燃料的生產和使用量到2030年應削減至少30%。他同日呼籲，各國應對化石燃料公司的利潤徵稅，以支付應對全球暖化的費用，並譴責化石燃料企業是造成天氣混亂的「原凶」。