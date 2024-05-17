研究指全球暖化影響大腦健康　神經系統疾病可能惡化

研究顯示，全球暖化會影響大腦健康，失智症、癲癇症和抑鬱症等疾病可能會蔓延，而且病情恐怕會加重。



倫敦大學學院（University College London）研究員發現，環境因素不僅會影響神經系統疾病和心理疾病的患病率，還會增加因這些疾病而入院、殘疾甚至死亡的風險。

領導研究的倫敦大學學院神經病學研究所教授西索迪亞（Sanjay Sisodiya）指出，大腦要正常工作，就必須保持在相對狹窄的溫度範圍內。如果大腦患有疾病，那大腦的體溫調節能力就會受到損害。病患若身處非比尋常的熱浪中，很可能使他們的神經系統疾病惡化。

為此，他說：「我們須要停止焚燒化石燃料，停止碳排放。」

2024年4月9日，環保人士在歐洲人權法外集會，批評瑞士政府對抗氣候變化不力。（Reuters）

在這份研究報告中，研究員審查了332份報告，這些報告探討環境對19種神經系統疾病的影響，包括偏頭痛、中風、多發性硬化症、腦膜炎、阿爾茨海默症和其他形式的失智症。他們還收集了有關抑鬱症、焦慮症和精神分裂症的研究，因為精神疾病經常與神經系統疾病並存。

研究結果顯示，天氣對每種疾病的影響不一，但在大多數情況下，會引發較高的患病率或導致病情惡化。例如患有阿茲海默症和其他失智症的人，很難做出適應性選擇，如尋求幫助、穿較輕便的衣服或多喝水。

本文獲《聯合早報》授權轉載

