陸克文：台海戰爭恐致「二戰級」災難　勿忽視中方釋出的軍事訊號

澳州前總理、現任駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）警告，如果爆發台海戰爭，這場戰爭將給全球帶來「翻天覆地的改變」，其影響恐與第二次世界大戰一樣巨大。



據路透社報道，為中國問題專家的陸克文6月6日在檀香山發表演說時提到，將在這個月迎來71歲生日的中國國家主席習近平，如果希望實現中國大陸和台灣的「最終統一」，那他應該會在未來10年，在他80歲之前就付諸於行動。6月15日是習近平的生日。

曾兩度出任澳洲總理的陸克文說：「如果我們忽視中國日益明確的軍事訊號，包括它最近的軍事演習模式，那將是愚不可及的。」

澳州前總理、現任駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）警告，如果爆發台海戰爭，其影響恐與第二次世界大戰一樣巨大。圖為陸克文於2022年5月26日在美國華盛頓特區出席一個活動時，介紹美國國務卿布林肯為活動嘉賓。（Getty）

他說，中國是否會採取行動將取決於它對美國威懾力量的看法。

中國大陸堅持台灣為中國領土不可分割的一部分，從未放棄武統台灣。而台灣執政的民進黨則強調兩岸互不隸屬，只有台灣人民能決定自己的未來。

曾擔任美國亞洲協會政策研究院院長的陸克文說，避免台灣海峽未來發生公開軍事對抗，符合美國、中國大陸和台灣的共同利益。

陸克文說：「這麼一場戰爭將產生的經濟成本、國內政治影響以及不可知的地緣戰略後果，可能達到二戰以來從未見過的規模。」

他說：「無論戰爭結果如何——是美國勝利、中國勝利還是陷入一個血腥的僵局——全球都將因為這場戰爭而出現翻天覆地的改變。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

