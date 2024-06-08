經常Facebook批評越南政府　2知名人士因「濫用民主自由」被捕

越南警方以濫用民主自由罪名，逮捕了兩名知名的越南Facebook用戶。



路透社報道，越南政府星期六（6月8日）發表聲明說，62歲前記者張輝產（Truong Huy San）和65歲律師陳廷進（Tran Dinh Trien），因「濫用民主自由、侵犯國家利益」的指控被捕。

聲明指張輝產和陳廷進在Facebook發布的文章，侵犯了國家利益，以及組織和個人的合法權益，但沒有說明細節。

張輝產和陳廷進在Facebook擁有數十萬粉絲，兩人經常在平台上批評政府和執法當局。但在幾天前，他們的Facebook賬戶突然從平台上消失，引發了他們被捕的猜測。

儘管越南在經濟方面進行了大刀闊斧的改革，對社會變革的態度也日益開放，但執政的共產黨仍然嚴格審查媒體，幾乎不容忍任何批評。

越南政府在星期六的聲明中說，警方搜查了張輝產和陳廷進的住家，將做進一步調查。路透社未立即聯繫到兩人的律師。

在張輝產和陳廷進被捕前，越南國會剛在6月6日宣布任命新公安部長梁三光。上個月，越南國會剛投票選舉新國家主席和新國會主席，當選者分別為蘇林和陳青敏。

越南多名高層領導人近期接連因違反黨規或涉及不當行為下台，包括原任國家主席武文賞及原任國會主席王廷惠。儘管當局沒有具體說明他們的違規行為，據信都與「熔爐」反腐運動有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載

