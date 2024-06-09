紐約州通過法案　禁社交平台以演算法向未成年人士推送內容

美國紐約州通過法案，禁止社交媒體平台在未經父母同意的情況下，向18歲以下用戶推送「令人上癮」的內容，成為最新一個採取行動保護兒童免受網絡內容侵害的美國州份。



另外一項限制在線網站收集和出售未成年用戶個人數據的相關法案同時於星期五（6月7日）獲紐約州議會通過。

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）預計將簽署這兩項法案，正式立法。她讚揚這兩項措施是朝「解決青少年心理健康危機，以及為年輕人創造更安全的數碼環境邁出的歷史性一步」。

第一項《保護兒童免受成癮信息濫用法案》規定社交媒體公司限制Instagram、TikTok等平台上針對18歲以下用戶推送容易上癮的訊息，並禁止社媒平台在沒有獲家長的同意前，在午夜至凌晨6時之間向未成年人發送成癮訊息的通知。

所謂的成癮內容指的是平台為了吸引用戶長時間瀏覽，根據算法推送用戶原本沒有訂閱或追蹤的賬號內容。

《紐約兒童資料保護法》則禁止所有在線網站收集、使用、共享或出售18歲以下者的個人數據，除非他們獲得「知情同意」。對於13歲以下的用戶，知情同意者必須是父母其中一人。違規平台可面對民事訴訟或最高5000美元的罰款。

根據哈佛大學早前的一項報告，向未成年人推送廣告內容讓規模最大的六家社媒平台於2022年取得共110億美元營收。法案通過因此料對Facebook和Instagram母公司Meta等社交媒體公司的營收造成打擊。

網絡科技公司對紐約州通過這兩項法案表示不滿，指對網站的審查違反憲法。也有批評者認為年齡驗證難執行，而相關過程可能侵犯年輕用戶的私隱。

去年3月，猶他州成為美國第一個通過法律規範兒童使用社交媒體的州屬。阿肯色州、路易斯安那州、俄亥俄州、德克薩斯州和佛羅里達州也緊隨其後。

本文獲《聯合早報》授權轉載

