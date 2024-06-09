捍衛妻子？美媒：佐治古尼致電白宮　投訴拜登批國際刑事法院言論

在美國總統拜登（Joe Biden）5月批評國際刑事法院（ICC）檢察官尋求就加沙戰事向以色列總理發逮捕令後，據美媒6月7日指，荷里活影星佐治古尼（George Clooney）曾致電美國白宮一名官員抱怨拜登的言論。佐治古尼的妻子、人權律師阿邁勒古尼（Amal Clooney）之前有份參與ICC的調查工作，是專家團隊內一員。



綜合《紐約時報》、《華盛頓郵報》等美國媒體報道，佐治古尼曾親自致電一名白宮顧問，對拜登譴責國際刑事法院及就逮捕令的評論，還有政府對制裁ICC官員的態度表達憂慮和不滿。

《華盛頓郵報》引述知情人士指，佐治古尼也對政府初期曾對提倡制裁國際刑事法院的建議持開放態度一事感到不安，因他的妻子可能會受到制裁。

佐治古尼長久以來都是民主黨支持者，美媒之前更傳出佐治古尼預定6月15日替拜登主持在洛杉磯舉辦的募款活動，屆時將有奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、前總統奧巴馬（Barack Obama）等重量級嘉賓出席。

ICC首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）5月以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由，尋求向以巴雙方共5名領袖申請逮捕令。阿邁勒當時發聲明表示，她應卡里姆·汗請求加入專家團隊進行證據評估，並提到即使專家團隊成員背景各異，但在法律調查上的結論是一致的。

英國人權律師阿邁勒（Amal Clooney）2023年5月出席國際數碼節4Gamechangers活動（Getty）

美國眾議院於6月4日通過一項針對ICC的制裁法案，該法案將對「參與調查、逮捕、拘留或起訴美國及其盟友受保護人員的任何個人」實施制裁。目前尚不清楚參議院是否會審議這項法案。

白宮及後已表示「強烈反對」法案，指法案可能會對法院工作人員、法官、證人及提供有限支持的美國盟友和夥伴實施制裁，並認為保護以色列有其他更有效的方式。