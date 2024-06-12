越南電力需求增加　減排承諾或更難以履行

越南電力集團總部最近入夜就會關燈和關冷氣，希望以身作則鼓勵全國一起節約用電，以避免去年北部大斷電的情況重現。



不過，越南電力集團（簡稱越電）的行動似乎起不了作用，河內不少高樓大廈依舊燈火通明。這說明越南在能源安全方面所面對的挑戰。



越南政府為了避免大範圍停電的情況重演，正在拼湊一系列節能措施，包括節約用電、電網升級、監管改革和大幅增加煤電。

越電正在建造一條將中部和高度工業化的北部地區連接起來的輸電線路，整個工程耗資10億美元，是歷來最大規模的基礎設施升級。

不過，越電通訊主管鄭梅方說，如此浩大的基礎設施升級，也未必足以解決電力短缺問題。

他說，越南接下來會出現更多熱浪，預計未來幾周電力消耗將創下歷史新高，即使新輸電線路最早能在本月完工，也不一定能改變情況。

不斷飆升的電力需求使得越南越來越難以既履行減排承諾，又確保提供足夠電力滿足外國製造業投資者的需求。外國投資者和分析師稱，從長遠來看，越南須進行更廣泛的全行業改革。

短期內，越南主要依賴煤炭來提供足夠可靠的電力。無論這一方法是否足以滿足電力需求，可以確定的是，越南的減排承諾會受影響。

節約用電是另一重要辦法。越電及其他部門鼓勵耗能客戶包括外國製造業者採取量身定製的措施節約用電，尤其是在高峰時段。不過，外國投資者稱，這危及越南作為可靠投資地的聲譽，並可能影響未來的製造業擴張計劃。

分析師對政府能源解決方案表示懷疑

由於行政上的障礙，越南僅使用了太陽能和陸上風能裝機容量的一小部分。當局尚未批准啟動海上風電項目的法規，並推遲了建設以進口液化天然氣為燃料的發電項目。

根據政府計劃，到2030年，這四種能源加起來應佔總電力產量的40%以上。分析師如今對於能否實現此願景表示懷疑。

圖為2024年6月4日，越南電力位於和平市的水力發電廠，當局希望可以擴大使用綠色能源，以減少碳排放。不過有分析師對越南減排的願旺景成效感到懷疑。（REUTERS）

今年4月，工貿部發佈了最新的電流定價方法，此舉有望重啟因電價不明確而擱置多年的項目。不過，不願具名的越南官員說，這個方法可能導致發展商承擔過多的風險，使他們難以獲得融資。

據一些分析師的消息，越南政府即將批准一項允許製造業者直接向發電站買電的法律草案。雖然這項措施可以讓跨國製造業者避免較高的出口關稅，並促進可再生能源的使用，但上述不願具名越南官員說，直接購電安排仍須與其他改革相結合，比如更明確的法律條文讓業者直接與發電站接洽。

本文獲《聯合早報》授權轉載

