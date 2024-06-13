中澳關係回暖 澳洲：北京取消關稅後 4月對華葡萄酒出口急增
撰文：聯合早報
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澳洲政府星期三稱，在中國政府取消關稅後的一個月，澳洲葡萄酒商向中國出口了價值8600萬澳元的葡萄酒。
綜合路透社與彭博社報道，澳洲政府星期三（6月12日）發表以上聲明，並指其中出口的大部分葡萄酒來自南澳洲（South Australia）。
澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）與貿易部長法瑞爾（Don Farrell）在新聞發布會上說:「在經歷了一段非常困難的時期後，這是葡萄酒行業開始好轉的重要一步。」
法瑞爾也稱，迄今為止的所有證據都表明，中國市場對澳洲葡萄酒的需求被壓抑。
中國曾是澳洲最大的葡萄酒出口市場，截至2020年1月的12個月內，澳洲對華葡萄酒出口額達到12億澳元。
自澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）2020年要求調查冠病疫情起源以來，澳中關係持續緊張。中國2021年起對澳洲葡萄酒施加為期五年、最高稅率達218.4%的反傾銷稅。直至今年3月29日，中國才宣佈終止相關關稅。
中國總理李強星期六（6月15日）起將訪問澳洲，法瑞爾稱，澳中龍蝦貿易應該也將恢復。他說，兩國政府都願意消除彼此關係中的所有障礙，有信心李強本周的到訪可為澳洲龍蝦商帶來「非常滿意的成果」。
本文獲《聯合早報》授權轉載