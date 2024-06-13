中澳關係回暖　澳洲：北京取消關稅後　4月對華葡萄酒出口急增

澳洲政府星期三稱，在中國政府取消關稅後的一個月，澳洲葡萄酒商向中國出口了價值8600萬澳元的葡萄酒。



綜合路透社與彭博社報道，澳洲政府星期三（6月12日）發表以上聲明，並指其中出口的大部分葡萄酒來自南澳洲（South Australia）。

澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）與貿易部長法瑞爾（Don Farrell）在新聞發布會上說:「在經歷了一段非常困難的時期後，這是葡萄酒行業開始好轉的重要一步。」

法瑞爾也稱，迄今為止的所有證據都表明，中國市場對澳洲葡萄酒的需求被壓抑。

中國曾是澳洲最大的葡萄酒出口市場，截至2020年1月的12個月內，澳洲對華葡萄酒出口額達到12億澳元。

澳洲經濟・澳洲酒・澳洲葡萄酒・中澳關係：2018年2月14日澳洲雪梨北部獵人谷一家酒莊的貨架上擺放由澳洲富邑葡萄酒集團、澳洲釀酒商奔富生產的奔富葛蘭許葡萄酒和其他品種的葡萄酒。（Reuters）

自澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）2020年要求調查冠病疫情起源以來，澳中關係持續緊張。中國2021年起對澳洲葡萄酒施加為期五年、最高稅率達218.4%的反傾銷稅。直至今年3月29日，中國才宣佈終止相關關稅。

中國總理李強星期六（6月15日）起將訪問澳洲，法瑞爾稱，澳中龍蝦貿易應該也將恢復。他說，兩國政府都願意消除彼此關係中的所有障礙，有信心李強本周的到訪可為澳洲龍蝦商帶來「非常滿意的成果」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

