瑞典通過具爭議協議：與美國合作國防　反對派憂部署核武

瑞典6月18日以大比數通過具爭議的國防合作協議（Defence Cooperation Agreement, DCA），其中266人贊成，37人反對。該協議允許美軍進駐瑞典17個軍事與訓練基地，並部署美國武器。反對派左翼黨與綠黨認為，協議應寫明美國不得在本國部署核武。



在野綠黨反對部署核武在瑞典，該黨共同主席赫爾登（Daniel Hellden）警告指，瑞典或因進駐美兵而有受到核打擊的風險。執政中右黨則表示，該協議尊重瑞典主權。

圖為2024年2月27日，烏克蘭基輔，烏克蘭人在參觀俄烏戰爭期間摧毀的俄羅斯軍車。（Reuters）

批評組織負責人Kerstin Bergeå認為，協議似在加強北歐武裝力量，或有助於緩和俄烏局勢，但她質疑瑞典的協議同其他北歐國家的協議在內容上有出入，即其中未有禁止將核武帶入或部署在瑞典的條款。

烏克蘭局勢：圖為2023年12月16日，烏克蘭第45獨立炮兵旅向頓涅茨克俄軍所在陣地，發射瑞典製的Archer自走炮。（Reuters）

支持者認為，協議具「威懾作用」，能降低爆發戰爭的風險，讓瑞典「更安全」。瑞典防相約恩松（Pal Jonson）表示，協議能讓瑞典在局勢惡化時，迅速獲得美國的軍事支援。

法媒18日分析指，對於2024年3月加入北約（NATO），並終止長達2個世紀中立不結盟政策的瑞典而言，確定國防合作協議可謂相當重大的決策。