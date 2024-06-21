法國3少年涉姦女童引發示威　數百人連日上街　反對反猶主義行為

法國6月15日發生一宗輪姦案，一名12歲猶太女童遭強姦，犯人是3名年齡相仿少年，其中2人被控以強姦罪。20日晚，數百人聚集在巴黎巴士底廣場（Place de la Bastille）紀念碑周圍，反對反猶太主義。這是同類示威踏入第二天。



2024年6月20日，法國巴黎，3名12至13歲青少年涉嫌強姦一名12歲女童的案件曝光後，大批民眾上街。圖為20日，示威者連續第二天在巴士底廣場參加反對反猶太主義示威。（Reuters）

2024年6月20日，法國巴黎，3名12至13歲青少年涉嫌強姦一名12歲女童的案件曝光後，大批民眾上街。圖為20日，示威者連續第二天在巴士底廣場參加反對反猶太主義示威。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）6月20日報道，受害女童向警方透露，當她和一位朋友身在家附近一個公園時，3名年齡在12至13歲之間的少年接近她，並將她拖進一個偏僻地方施暴。

警方拘捕3名少年，其中2名13歲少年被控以輪姦、作出反猶太主義的侮辱與暴力、發出死亡威脅的罪名，2人仍被招拘留。另一12歲少年則被控作出反猶太主義的侮辱與暴力、發出死亡威脅，他目前未有被控以強姦罪。

檢察官稱，律師兼猶太領袖Elie Korchia告訴法國商業調頻電視台（BFM）稱，女童受襲期間提到了巴勒斯坦這個詞。

2024年6月19日，法國巴黎，三名12至13歲的少年被指控對一名12歲女童實施強姦和反猶太暴力，人們隨後在巴黎發起示威（Reuters）

法媒：一名疑犯是女童前男友

法媒引述警方消息人士指，嫌疑人犯案期間曾毆打該少女，強行肛門和陰道插入、口交，同時發出死亡威脅和反猶太言論。

法媒《巴黎人報》（Le Parisien）引述不具名的消息指，其中一名被捕少年是女童的前男友，他不滿女童「隱瞞自己的猶太宗教信仰」。

案件轟動法國，民眾6月19日走上街頭抗議。

6月15日，馬克龍在瑞士烏克蘭和平峰會上發言。（Reuters）

左中右派齊聲譴責反猶太主義

總統馬克龍（Emmanuel Macron）19日發聲譴責事件，並表示反猶太主義禍害正威脅法國校園，他在部長會議中呼籲學校針對種族主義跟仇視猶太人問題展開對話，以防止具有嚴重後果的仇恨言論滲透到課堂中。

極左派「不屈服的法國」（LFI）領袖讓梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在社交媒體上發文譴責反猶太種族主義。

2024年5月16日，梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在塞內加爾一間大學與該國總理松科（Ousmane Sonko）開會，並發表講話。（Reuters）

法國極右政黨國民聯盟總統候選人馬林勒龐2024年6月9日在歐洲議會選舉投票結束後在巴黎召開記者會（Reuters）

在政治光譜的另一端，極右翼的國民聯盟（National Rally，RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）則呼籲打擊自2023年10月7日以巴衝突席捲法國的反猶太主義。

國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）進一步指控「極左派」與「把猶太人污名化的人」利用以巴衝突醜化猶太人。