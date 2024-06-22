特朗普罪成吸金力更強？梅隆等金主銀彈力挺　募得捐款連月超拜登

美國總統拜登（Joe Biden）和美國共和黨總統參選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選團隊正在積極為2024年大選籌款。美媒6月20日指，特朗普5月的籌款額連續第2個月超過拜登，這得益於他被判犯有34項罪名後，支持者紛紛慷慨解囊。



根據雙方競選團隊說法，原本，與特朗普和共和黨全國委員會相比，拜登與民主黨全國委員會擁有約1億美元的優勢，不到2個月後，情況現在發生逆轉。

億萬富翁梅隆豪擲5000萬美元相挺

特朗普的競選團隊表示，在特朗普被定罪後的24小時內，他們通過網上籌款平台WinRed收到5300萬美元的捐款。在特朗普被定罪後一天，億萬富翁梅隆（Timothy Mellon）也向支持特朗普的超級政治行動委員會（Super PAC）捐款5000萬美元。

前紐約市長、富豪彭博（Mike Bloomberg）則向拜登（Joe Biden）的超級政治行動委員會捐贈近2000萬美元。

圖為前總統特朗普2024年5月30日在紐約曼哈頓刑事法庭出席庭審。（Reuters）

2024年6月6日，法國舉行紀念二戰「諾曼第登陸」（D-Day）80週年活動，美國總拜登在致辭時，將諾曼第登陸日與烏克蘭相提並論，並表示美國及北約都不會退縮。（Reuters）

彭博捐贈2000萬美元力挺拜登

拜登的競選團隊則表示，他們在5月份的籌款額不及特朗普，但他們在2024年早些時候已積累一筆可觀的資金，並將這些資金用於在關鍵州建立政治基礎設施。

據霍士新聞當地時間19日的民意調查結果顯示，50%的受訪選民支持拜登總統，48%的受訪選民支持特朗普。拜登在是民調中支持率超過50%，這是第一次出現這種情況。另外，這是在霍士新聞的民意調查中自2023年10月以來，拜登首次領先特朗普；當時是49%對48%。