勞工短缺　歐洲這國將允許部份企業推「6天工作週」

一些希臘人下個月開始要每週上6天班了。



綜合外媒報道，根據希臘新勞動法，部份企業以及公共部門的員工將於7月1日開始施行48小時新工作制，進入每週上6天班的新模式。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）2023年10月27日在比利時布魯塞爾出席歐盟峰會。（Reuters）

據美媒報道，為解決該國因人口減少、技術工人短缺出現勞動力問題，以及很多員工不得不在沒有加班費情況下加班的現狀，希臘政府2023年9月修改了勞動法，引入新工作制。

Greek Reporter網站報道則顯示，修改後的法律規定，特定的工業和製造業企業以及提供24/7服務的企業有資格將工作週延長至5天以上，餐飲服務和旅遊業不包括在其中。

決定採用48小時工作週的僱主必須在輪班開始前至少24小時通知員工，同時8小時之外不得再要求加班。

對於保持40小時工作制的員工，在正常8小時之外加班將獲得相當於工資40%的加班費，在節假日則將獲得相當於工資的115%。

僱主將可以為新員工提供最長六個月的試用期，並可以在第一年解僱他們而無需補償或通知，除非另有約定。

此外，在罷工期間阻止工人上班的人將受到罰款。

希臘開年來發生多起示威事件，圖為2024年2月20日，希臘雅典，農民不滿日益提升的成本和價格競爭上街示威。（Getty）

外媒報道，新勞動法在通過之前並未得到廣泛認可。在法案通過的前一天，教師、醫生和運輸工人等公共部門員工紛紛罷工抗議，稱這項改革是對工人權利的侮辱，可能會造成「野蠻」的工作條件。

Greek Reporter網站的報道指出，在現行工作制下，雖然有每週40小時工作時間的規定，但僱主可以要求員工每天額外無薪工作兩小時。理論上這種額外工作是自願的，現實卻相差甚遠，許多員工被迫加班卻得不到補償。

希臘農民2024年2月1日在塞薩洛尼基示威（REUTERS）

Greek Reporter網站引述反對者的話說，新法律將使每週工作六天成為普遍做法，因為希臘「實際上不存在」勞動監管。工會批評該法律淡化了每天八小時和每週五天工作制。

美媒指出，希臘員工的工作時間已經超過了美國和歐洲大部份國家的員工。經濟合作與發展組織（OECD）的數據顯示，2022年希臘人的平均工作時間為1886小時，而美國為1811小時，歐盟為1571小時。

歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，希臘有着歐盟內部最高的每週工作時間，達每週39.8小時，而最低的荷蘭的數字為每週32.2小時。

正當希臘嘗試延長工作時間的時候，其他許多地區正在推行每週4天工作制。

公開資料顯示，冰島、愛爾蘭和西班牙等地都進行了試驗，並取得了優秀的結果。例如愛爾蘭的試點計劃涉及17家公司，結果顯示員工壓力和倦怠有所減輕。

2022年總部位於新西蘭的非營利組織4 Day Week Global的調查發現，67%的員工表示，在每週32小時的實驗中，倦怠感有所減輕，並且97%的員工希望在試驗結束後繼續每週4天的工作制。

本文獲《觀察者網》授權轉載

