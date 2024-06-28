意大利警方搗破中國人口販賣集團　9人被捕

意大利警方搗破一個中國人口販賣集團。根據調查，該集團使用豪華汽車把中國移民偷運到意大利，再沒收他們的護照，並將他們如奴隸般對待剝削他們，直到他們還清這趟旅途所欠下的債務。



意大利警方星期三（6月26日）在一份聲明中說，該集團讓移民假扮為衣着講究的亞洲公民，他們帶着很少行李，乘坐名貴汽車，司機都是在意大利生活多年、會說意大利語的中國人。

意大利當局是在今年1月，一名中國人在意大利與斯洛文尼亞邊境的例行檢查中被攔下，並被發現載了四名沒有證件的中國人後，才發現可能涉及人口販賣活動。

經過調查，警方發現有大量中國人以小批形式飛往免簽入境的塞爾維亞、克羅地亞、斯洛文尼亞等國家，之後他們會乘車前往意大利邊境。偷渡客之後會被送到威尼斯附近某個「安置屋」一到兩天，再轉運到意大利、法國或西班牙的城市。

根據聲明，中國偷渡客抵達「安置屋」後，護照會被沒收，讓意大利當局難以追查他們的真實身份，部分偷渡客因此成為犯罪組織的奴隸，被迫在惡劣條件下工作，償還偷渡旅費。

聲明說，這些移民一直都不可能有任何自由或半自由的生活，沒有醫療援助，除了一張床和一個無限期工作的地方之外，什麼都沒有，並形容這是一種奴役。

警方在行動中逮捕了九名據稱是人口販賣集團的成員，並查出77名無證移民，其中許多是女性，還有一些年齡在15至18歲之間的未成年人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

