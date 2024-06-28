英國王室｜安妮公主出院回家 丈夫謝醫院團隊照顧
撰文：王海 許懿安
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英國白金漢宮（Buckingham Palace）6月28日發聲明稱，23日因頭部受傷和腦震盪入院的安妮公主（Princess Anne）留院5天後出院回家。她的丈夫勞倫斯爵士（Sir Timothy Laurence) 同日發聲明感謝醫院團隊對她的照顧、專業技術和關懷。
英國白金漢宮6月24日發聲明稱，安妮公主23日在居所發生事故，受輕傷及腦震盪，正留院接受觀察。
她在不為外人所見的情況下，於6月28日早上離開紹斯米德醫院（Southmead Hospital），回到她位於告羅士打郡（Gloucestershire）敏欽漢普頓（Minchinhampton，暫譯）蓋特科姆公園莊園（Gatcombe Park estate，暫譯）的家。
英國廣播公司（BBC）28日稱，公主23日傍晚在莊園內被一匹馬所傷。英國天空新聞（Sky News）28日稱，她的醫療團隊認為傷勢是由馬腿或頭部造成，但具體細節尚不清楚。
BBC稱，在醫生確認她安全之前，預計她不會履行公職。外界目前尚不清楚她再度公開露面會是什麼時候。
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