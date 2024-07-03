印度北方邦人踩人事件121死　2大原因肇禍　政府被指應對不力

新華社7月3日稱印度北方邦（Uttar Pradesh）市鎮哈特勒斯（Hathras）一個宗教集會現場2日發生嚴重人踩人事件（踩踏事故），目前已造成121人死亡。當地官員表示，正在對事發原因展開進一步調查。同時，印度國內也有不少人指出，政府在大型集會活動的安保方面應對不足。



北方邦一名政府官員3日在電話中向新華社記者證實，截至當天上午，人踩人事件的死亡人數已升至121人。此外，約有30名傷者仍在哈特勒斯地區一家醫院接受治療。

當地時間3日清晨，負責調查人踩人事件的法醫小組已到達現場。北方邦首席部長阿迪蒂亞納特（Yogi Adityanath）表示，正在對事故展開進一步調查，集會組織者將被提起訴訟。「我們將查明這一事件的真相……以確定這是一場意外還是人為因素造成的事件 。」

印度總統穆爾穆（Draupadi Murmu）和總理莫迪（Narendra Modi）2日均發文對人踩人事件的遇難者表示哀悼。穆爾穆表示這起不幸的死亡事件「令人心碎」，並向遇難者表示「最深切的哀悼」。莫迪在社交媒體平台發文說：「我向失去親人的人們表示慰問……希望所有傷者早日康復。」

2024年7月3日，在印度北方邦哈特勒斯，人踩人事故中的傷者在醫院接受治療。當地一個宗教集會現場2日發生嚴重踩踏事故。初步調查顯示，當天參加集會活動的人群在離開現場時因過度擁擠發生踩踏。據印度媒體報道，遇難者中多數是婦女和兒童。超過150人被送往醫院搶救，由於一些人傷勢嚴重，死亡人數可能上升。（新華社）

2024年7月3日在印度北方邦哈特勒斯，人們在醫院外搬運一具踩踏事故遇難者的遺體。當地一集會現場2日發生嚴重踩踏事故。初步調查顯示，當天參加集會活動的人群在離開現場時因過度擁擠發生踩踏。據印度媒體報道，遇難者中多數是婦女和兒童。超過150人被送往醫院搶救，由於一些人傷勢嚴重，死亡人數可能上升。（新華社）

哈特勒斯位於印度首都新德里東南約140公里處。2日當天，參加集會活動的人群在離開現場時發生踩踏。目擊者說，事發路段兩側是排水溝，在擁擠踩踏中不斷有人跌入深溝，很多人被後面倒下的人壓在身下，最終釀成慘劇。

《印度時報》2日引述當地消息人士稱，是混亂導致人踩人慘劇發生。當時天氣炎熱，而且突然之間空氣變得非常潮濕，有些人試圖離場，而有些人則試圖將他們推回去。這造成混亂，然後發生人踩人發事件」。

新華社3日引述印媒說，事故遇難者中多數是婦女和兒童。超過150人被送往醫院搶救，由於一些人傷勢嚴重，死亡人數有可能繼續上升。

2024年7月3日，印度北方邦（Uttar Pradesh）哈特勒斯（Hathras），於7月2日不幸死在人踩人事故的遇難者遺體被運上一輛救護車。（REUTERS/Anushree Fadnavis）

警方公布的初步調查顯示，集會人數遠超政府允許的場地容量是踩踏發生的主要原因之一。警官拉傑什・辛格（Rajesh Kumar Singh）表示，此次活動獲准接納的人數只有5,000人左右。但據多名目擊者表示，現場實際有約5萬人聚集，但僅有約40名警察負責維持秩序。

當地居民杜貝2日晚在接受新華社記者採訪時說，北方邦西部的幾個地區每周二都會舉辦此類集會活動，時常吸引數萬人參加，「但幾乎從未有過充分的安保措施」。另有印度媒體稱，當地政府和警方「過於冷漠」，對集會場所安保不足視而不見，導致了人踩人事件的發生。

2024年7月2日，印度北方邦（Uttar Pradesh）城鎮哈特拉斯（Hathras ）一家醫院外的空地成為臨時停屍間。死於一場宗教活動人踩人慘劇的罹難者遺體被放在地上。遺屬前來醫院認屍，部份人情緒激動。（Reuters）

2024年7月2日，印度北方邦（Uttar Pradesh）城鎮哈特拉斯（Hathras ）一家醫院外的一輛車成為臨時停屍間。死於一場宗教活動人踩人慘劇的罹難者遺體被放在車上。（Reuters）

印度國民大會黨領導人之一凱拉2日表示，莫迪和印度人民黨領導的政府對此次事件準備不足。他還表示，當地醫院可能缺少足夠的醫務人員或設備來為傷者提供充分救治。

國會議員傑哈2日說，人踩人事件的發生反映了政府未能有效管理大規模集會活動。他警告，如果當局不認真對待此類活動的安保工作，「類似悲劇還會繼續發生」。