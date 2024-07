英國大選｜新首相夫人Lady Vic異常神秘　緣何絕迹競選活動？

英國大選7月4日舉行,工黨大勝,即將拜相的工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer,又譯施凱爾或斯塔默)在競選期間的一言一行都成為傳媒焦點,反觀他的妻子維多利亞(Victoria Starmer)卻異常低調,幾乎絕迹丈夫的競選活動,直到最後階段才現身造勢大會。究竟這位被工黨內部暱稱為Lady Vic的新首相夫人為何如此神秘?答案可能與施紀賢夫婦的一對子女有關。



綜合《電訊報》、《每日郵報》等英國媒體報道,在這次競選期間,工黨內部一直有聲音認為若維多利亞能夠多曝光和接觸媒體,可以讓民眾從側面了解丈夫施紀賢的為人,對選戰有幫助。但施紀賢一直堅持將政治工作與家庭生活分開,不讓工黨用維多利亞為他助選。

《每日郵報》表示,維多利亞也被稱為「不情願的第一夫人」(reluctant First Lady)。

一位工黨內部人士表示,施紀賢夫婦如此注重私隱的主因是他們有一對正值青春期的子女,他們對於子女或將一起入主唐寧街10號,受到全國民眾的關注感到憂慮。

4月9日,3名同情巴勒斯坦的年輕示威者在施紀賢家門外拉橫額靜坐抗議,要求工黨承諾停止向以色列輸出武器。他們還在家門外留下4排孩童的鞋子,以提醒施紀賢那些在以巴衝突中死於加沙的孩童。這次事件讓他更堅定不想讓家人捲入政治漩渦。

維多利亞與施紀賢的想法一致,不希望讓政治介入他們現時愉快的家庭生活。

2024年6月29日,英國工黨領袖施紀賢 (Keir Starmer) 和妻子維多利亞 (Victoria Starmer) 在倫敦出席大選造勢活動。(Reuters)

2024年6月29日,英國工黨領袖施紀賢 (Keir Starmer) 和妻子維多利亞 (Victoria Starmer) 在倫敦出席大選造勢活動。(Reuters)

維多利亞2000年代初結識施紀賢,其時施紀賢是知名律師事務所的高級律師,維多利亞則是在倫敦執業的律師。他們二人的結緣充滿戲劇性。

施紀賢在未曾與維多利亞通話的情況下致電她,詢問她發給他的簡報是否「低於百分百準確」。

自信的維多利亞從容自若,不慌不忙地說服電話另一端的施紀賢她知道自己在做什麼,在放下電話後說了一句,「他x的以為自己是誰?」(Who the fxxk does he think he is?)施紀賢今年接受時尚雜誌Vogue訪問時表示,他當時其實有聽見她最後這句粗口。

「不打不相識」的二人其後墮入愛河,分別於2004年訂婚和2007年共諧連理。

2024年7月4日,英國大選期間,工黨領袖施紀賢 (Keir Starmer) 和妻子維多利亞 (Victoria Starmer) 手牽手離開票站。(Reuters)

2024年7月4日,英國大選期間,工黨領袖施紀賢 (Keir Starmer) 和妻子維多利亞 (Victoria Starmer) 手牽手離開票站。(Reuters)

她在倫敦北部富裕的郊區成長,父親來自一個二戰時期從波蘭移居英國的猶太家庭,母親則是一名社區醫生。

雖然施紀賢夫婦都不是虔誠的宗教信徒,但他們都非常尊重猶太人傳統,會帶孩子們去猶太教教堂。

維多利亞比施紀賢年輕,但外界也不知道她的確切出生日期,只知道她在威爾斯卡迪夫大學修讀法律和社會學,曾擔任學生會主席。

1997年,她在工黨前首相貝理雅 (Tony Blair) 的競選總部任志願者,並在倫敦成為執業律師。

2024年7月4人,英國大選期間,工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)與妻子維多利亞(Victoria Starmer)手牽手前往投票站。(x@Keir_Starmer)

2024年6月29日,英國工黨領袖施紀賢 (Keir Starmer) 和妻子維多利亞 (Victoria Starmer) 在倫敦出席大選造勢活動。(Reuters)

大約就在那段時間,維多利亞終於結識施紀賢,二人相約在一間酒吧進行第一次約會。施紀賢憶述當時遇到一位「腳踏實地、霸氣、幽默、醒目,而且還非常漂亮」的女性。

二人2007年成婚後,誕下一對子女,兒子今年16歲,女兒13歲。施紀賢盡力讓他們遠離鎂光燈。他選擇不公開他們的名字,也不曾公開他們的照片。

施紀賢表示想盡可能為他們保留這個私人空間,這是他最擔心的一件事。

維多利亞在生完孩子後接受職業健康方面的培訓,目前在國民保健服務(NHS)體系工作。除此之外,施紀賢一家住在肯蒂什鎮(Kentish Town),他們在一棟光鮮的四房大屋居住20年。

在這次大選期間,施紀賢團隊拒絕傳媒對維多利亞所有的採訪邀約。除了幾次公開露面外,維多利亞全程保持低調,這似乎正是她想要保持的狀態。

隨着施紀賢即將拜相,相信這位Lady Vic首相夫人的神秘面紗將逐漸揭開。眼利的媒體已開始關注她的一言一行,甚至是身穿的每件衣服,指出維多利亞在投票日身穿的一襲鮮紅色連身裙來自美國的品牌Jonathan Simkhai。