歐洲阿麗亞娜6型運載火箭首次發射

歐洲新一代重型運載火箭阿麗亞娜6型（Ariane 6）火箭7月9日進行首次發射，標誌着歐洲在上一代重型運載火箭退役之後重啟太空之路。



新華社7月10日稱，阿麗亞娜6型火箭於當地時間9日下午4時（香港時間10日早上3時）從法屬圭亞那庫魯（Kourou）庫魯太空中心庫魯航天中心（Centre Spatial de Kourou）發射升空。該火箭首飛搭載了多顆微型衛星和兩個小型返回艙，發射任務持續約3小時。

據媒體報道，為火箭上面級提供動力的發動機因不明原因自行關閉後，未能進行第3次重新啟動，導致未成功釋放最後一批有效載荷。根據設計，該火箭配備的新型發動機「芬奇」可以在軌道上多次重新啟動，從而能夠將多顆衛星部署在不同高度的軌道上。

歐洲新一代重型運載火箭阿麗亞娜6型火箭2024年7月9日首次發射，標誌着歐洲在上一代重型運載火箭退役之後重啟太空之路。（European Space Agency (ESA)/Manuel Pedoussaut/Handout via REUTERS）

儘管如此，歐洲航天局在社交媒體上宣布，阿麗亞娜6型火箭「成功發射升空、進入軌道和部署衛星，推動歐洲進入太空」。火箭發射任務過程中出現的「意外」，僅影響任務的收尾階段。

歐航局2014年批准研發阿麗亞娜6型火箭，委託阿麗亞娜集團製造。阿麗亞娜6型火箭原定於2020年首次發射，但由於技術等因素，首飛時間數次推遲。據歐航局官網介紹，阿麗亞娜6型火箭將有兩種型號，分別裝配兩個和四個推進器，起飛重量分別重達540噸和870噸。首飛的阿麗亞娜6型火箭裝配兩個推進器。

歐洲新一代重型運載火箭阿麗亞娜6型火箭2024年7月9日首次發射，標誌着歐洲在上一代重型運載火箭退役之後重啟太空之路。（European Space Agency (ESA)/Manuel Pedoussaut/Handout via REUTERS）

2023年7月，歐洲上一代重型運載火箭阿麗亞娜5型（Ariane 5）火箭執行最後一次發射任務後，結束了長達27年的服役生涯。