日本供應鏈對中國依賴度遠超美國德國 1406產品過半自華進口
7月9日，日本經濟產業省發布2024年版《通商白皮書》。白皮書顯示，日本有高達1406個種類的貨品超過一半進口來自中國，是美國的2.5倍，美國僅為567個種類。《日本經濟新聞》指，這一數據說明，日本供應鏈對中國依賴度明顯較高。
據介紹，白皮書使用2022年的貿易統計數據，估算了赫芬達爾—赫希曼指數（Herfindahl-Hirschman Index，HHI，反映與對象國家的交易集中程度）。分析對象為在七國集團（G7）總體、日本、美國、德國實際交易過的約4300個種類貨品。HHI超過50的種類，意味着一定有來自某一特定國家的進口份額過半。
數據顯示，HHI超過50的種類，在G7總體中約佔所有種類的5%左右。德國的這一比例為10%，美國為20%。日本則高達40%，明顯高於G7總體水平。
從每個種類的進口來源國和地區來看，各國都在很大程度上依賴中國。
其中，日本超一半進口額來自中國的種類達1406個（占種類總數的3成以上），之後是美國（252個種類）、韓國（151個種類）。相較之下，美國和德國超一半進口額來自中國的種類數量均遠低於日本，美國有567個，德國為221個。
從具體種類來看，G7、美國、日本和德國進口集中度高的種類主要是手提電腦、冷氣、零部件等機械類產品，以及有機化學品、稀土和稀有金屬。
日本官方貿易統計數據顯示，手提電腦、洗衣機等家電產品，從中國進口金額占進口總額的9成以上，作為肥料主要成分之一的磷也大部分依賴中國供應。
《日本經濟新聞》稱，重要礦物、半導體、肥料等種類，已被日本政府指定為「特定重要物資」。而本次白皮書數據，說明日本供應鏈對中國依賴度明顯較高，同時強調了日本分散採購目的地和風險評估的重要性。目前，日本已與美歐等國合作，開始實施降低對中國依賴的舉措。
另據日本共同社報道，9日，日本經濟產業相齋藤健向內閣會議報告了2024年版《通商白皮書》。
齋藤健稱，隨着全球經濟碎片化和保護主義抬頭趨勢，日本有必要與志同道合國家合作構築「透明、強韌、可持續的供應鏈」，同時加強與全球南方國家的合作。他特別提及，與美國和德國相比，日本在稀有金屬等方面對特定國家依賴度較高，有必要抓緊分散進口來源。
今年5月，中日領導人在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間舉行會談。
中方領導人指出，中日經濟已形成你中有我、我中有你的局面，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中日經濟互補優勢將長期存在，在科技創新、數字經濟、綠色發展、開拓第三方市場等方面還有巨大合作潛力。雙方應當相互成就，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通和全球自由貿易體系。
近來，美西方以「去風險」為名大搞「去中國化」。《日本經濟新聞》4月曾報道稱，「為避免過度依賴中國」，美日將就半導體、蓄電池等戰略產品的新補貼規則達成一致，為兩國鼓勵政策設立同一標準。
據報道，美日歐計劃協調政策，制定加強經濟安全的國際規則，包括戰略產品供應鏈有關規則。同時，這項努力還旨在防止美日歐以和中國「去風險」為名，競相採取單一的保護主義政策。
對此，中國外交部發言人此前指出，事實清楚表明，美方處心積慮打壓中國晶片產業發展，既不是出於「國家安全」的考慮，更不是什么正當的競爭行為，而是毫無原則底線的單邊霸凌行徑，剝奪新興市場和發展中國家追求幸福生活的權利。美方行為嚴重衝擊國際產供鏈穩定，毒化國際合作氛圍，助長分裂與對抗。這種自私自利的做法註定會搬起石頭砸自己的腳。