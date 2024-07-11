日本供應鏈對中國依賴度遠超美國德國　1406產品過半自華進口

7月9日，日本經濟產業省發布2024年版《通商白皮書》。白皮書顯示，日本有高達1406個種類的貨品超過一半進口來自中國，是美國的2.5倍，美國僅為567個種類。《日本經濟新聞》指，這一數據說明，日本供應鏈對中國依賴度明顯較高。



據介紹，白皮書使用2022年的貿易統計數據，估算了赫芬達爾—赫希曼指數（Herfindahl-Hirschman Index，HHI，反映與對象國家的交易集中程度）。分析對象為在七國集團（G7）總體、日本、美國、德國實際交易過的約4300個種類貨品。HHI超過50的種類，意味着一定有來自某一特定國家的進口份額過半。

數據顯示，HHI超過50的種類，在G7總體中約佔所有種類的5%左右。德國的這一比例為10%，美國為20%。日本則高達40%，明顯高於G7總體水平。

從每個種類的進口來源國和地區來看，各國都在很大程度上依賴中國。

其中，日本超一半進口額來自中國的種類達1406個（占種類總數的3成以上），之後是美國（252個種類）、韓國（151個種類）。相較之下，美國和德國超一半進口額來自中國的種類數量均遠低於日本，美國有567個，德國為221個。

隨着此前中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty）

從具體種類來看，G7、美國、日本和德國進口集中度高的種類主要是手提電腦、冷氣、零部件等機械類產品，以及有機化學品、稀土和稀有金屬。

日本官方貿易統計數據顯示，手提電腦、洗衣機等家電產品，從中國進口金額占進口總額的9成以上，作為肥料主要成分之一的磷也大部分依賴中國供應。

《日本經濟新聞》稱，重要礦物、半導體、肥料等種類，已被日本政府指定為「特定重要物資」。而本次白皮書數據，說明日本供應鏈對中國依賴度明顯較高，同時強調了日本分散採購目的地和風險評估的重要性。目前，日本已與美歐等國合作，開始實施降低對中國依賴的舉措。

2024年6月27日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、日本經濟產業大臣齋藤健、韓國產業通商資源部長安德根在美國華盛頓出席首次三國產業部長會議。（Reuters）

另據日本共同社報道，9日，日本經濟產業相齋藤健向內閣會議報告了2024年版《通商白皮書》。

齋藤健稱，隨着全球經濟碎片化和保護主義抬頭趨勢，日本有必要與志同道合國家合作構築「透明、強韌、可持續的供應鏈」，同時加強與全球南方國家的合作。他特別提及，與美國和德國相比，日本在稀有金屬等方面對特定國家依賴度較高，有必要抓緊分散進口來源。

今年5月，中日領導人在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間舉行會談。

2024年5月26日中國國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見日本首相岸田文雄。（新華社）

中方領導人指出，中日經濟已形成你中有我、我中有你的局面，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中日經濟互補優勢將長期存在，在科技創新、數字經濟、綠色發展、開拓第三方市場等方面還有巨大合作潛力。雙方應當相互成就，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通和全球自由貿易體系。

近來，美西方以「去風險」為名大搞「去中國化」。《日本經濟新聞》4月曾報道稱，「為避免過度依賴中國」，美日將就半導體、蓄電池等戰略產品的新補貼規則達成一致，為兩國鼓勵政策設立同一標準。

中日關係：圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場上的中國國旗和日本國旗。（Getty）

據報道，美日歐計劃協調政策，制定加強經濟安全的國際規則，包括戰略產品供應鏈有關規則。同時，這項努力還旨在防止美日歐以和中國「去風險」為名，競相採取單一的保護主義政策。

對此，中國外交部發言人此前指出，事實清楚表明，美方處心積慮打壓中國晶片產業發展，既不是出於「國家安全」的考慮，更不是什么正當的競爭行為，而是毫無原則底線的單邊霸凌行徑，剝奪新興市場和發展中國家追求幸福生活的權利。美方行為嚴重衝擊國際產供鏈穩定，毒化國際合作氛圍，助長分裂與對抗。這種自私自利的做法註定會搬起石頭砸自己的腳。