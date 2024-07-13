俄羅斯蘇愷超級噴射機在莫斯科墜毀　機上3人料已喪生

俄羅斯緊急情況部稱，一架蘇愷超級噴射機（Sukhoi Superjet）週五（7月12日）在莫斯科地區墜毀，三名機組人員被推定已遇難。



路透社報道，這架飛機星期五墜毀在莫斯科南部城市科洛姆納（Kolomna）附近的森林中，目前尚不清楚客機的墜毀原因，俄當局已展開刑事調查。

社交媒體上流傳的片段顯示，墜機現場上空冒出一股灰色煙霧。

另據塔斯社（TASS）報道，客機失事前，曾進場維修並進行試飛，但在起飛後的一個多小時內墜毀。據悉，該客機屬於俄天然氣工業股份公司旗下的航空公司Gazpromavia。

今次是蘇愷超級噴射機在2008年投入服務後的第三宗墜機意外，首宗墜機在2012年於印尼試飛時發生，造成機上45人全部喪生；另一次則在2019年，當時飛機疑被雷電擊中，緊急降落莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo）後起火，機上78人中有41人遇難身亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

