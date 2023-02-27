俄羅斯客機九霄驚魂：逾7千米高空急降十分鐘　部份氧氣罩失靈

俄羅斯羅西亞航空公司（Rossiya Airlines）一架客機在降落程序開始前3分鐘，因機艙壓力調節系統失靈，緊急放下氧氣罩提供乘客使用，但部份氧氣罩竟故障無法使用，175名乘客在 2.5萬英呎（約7620米）高空驚慌失措。飛機降落後，5人因艙壓急遽下降需送醫治療，相關單位也展開刑事調查。



英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，這架波音737-800客機載着167名乘客、8名機組人員共175人，從索契（Sochi）出發，飛行5.5小時後準備降落，不料艙壓調節系統失衡，經過10分鐘的急速下降，最終迫降在西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）。

一名乘客尤利婭（Yulia）表示，他睡到一半被耳朵傳來的劇痛驚醒，一睜眼就發現機內燈光閃爍、氧氣罩已落下，機組員並未解釋當下的狀況就要他戴上氧氣罩，「飛機好像在下墜，以令人難以置信的速度朝地面飛去，太可怕了」。

另一位乘客描述當時另一個畫面，「機艙裏變得異常冰冷，面罩掉下來大約10分鐘，機內一片死寂，同時飛機急速下降，沒戴面罩很難呼吸」。

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