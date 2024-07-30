字節跳動新加坡辦公處爆集體食物中毒　41人送院

字節跳動新加坡辦公處疑發生集體食物中毒事件，多名員工吃了食堂午餐後身體不適。新加坡民防部隊發布最新消息說，送院人數已從30人增加到41人。



民防部隊早前回覆《聯合早報》詢問時證實，當局收到多個針對這起事件的救助電話，共出動15輛救護車，把出現腹部不適和嘔吐症狀的30人送往醫院接受治療。

星期二（7月30日）晚上8時許，民防部隊更新數據說，當局共出動17輛救護車，把出現腹部不適和嘔吐症狀的41人送往醫院接受治療。民防部隊也證實，這41人在出現狀況前，食用了來自同一來源的食物。

字節跳動發言人回覆《聯合早報》時說，公司非常重視員工的健康和安全，並已立即採取措施，為所有受影響的員工提供支持，包括與緊急服務部門合作提供照顧和護理。

「我們正在調查此事，並將繼續與相關部門合作。」

據了解，字節跳動位於萊佛士碼頭一號（One Raffles Quay）26樓的食堂，下午提供了中式自助餐，部份員工用餐後就相繼傳出食物中毒症狀。字節跳動在本地辦公處的食堂並不會在現場烹煮食物，而是聘請第三方食物供應商。

本文獲《聯合早報》授權轉載

