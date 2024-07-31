美國推遲對中國進口產品加徵關稅　最快8月中公布決定

美國對電動車及電池、電腦晶片和醫療產品等一系列中國進口產品大幅提高關稅的舉措，將推遲至少兩個星期生效。



這些關稅原定8月1日生效，但美國貿易代表辦公室（US Trade Representative's office，USTR）週二（7月30日）說，他們仍在審查收到的1100個公眾回應，目前預計將在8月的某個時候公布最終決定。新關稅則將在最終決定公布約兩星期後生效。

美國是在2018年前總統特朗普（Donald Trump）任內，開始對大批中國商品徵收關稅。拜登（Joe Biden）上任後繼續保持這些關稅，並於今年5月宣布，恢復對數百種中國進口商品徵收關稅，包括將中國電動車的進口關稅提高四倍至100％以上，並將半導體關稅提高一倍至50％。

中國車業・中國製汽車・中國汽車：2024年1月10日，等待出口的汽車停泊在中國山東省煙台港的一個碼頭。（Reuters）

USTR還徵求意見，建議對醫用口罩和手套等徵收25％關稅，並計劃對注射器徵收50％關稅。

美國正投入數千億美元的清潔能源稅收補貼，發展本土電動車、太陽能和其他新產業。中國在這些領域的產能過剩被指威脅到美國企業的生存能力。加征關稅旨在保護美國就業機會，免受中國廉價商品大量湧入的影響。

白宮此前稱，新措施影響目前價值180億美元的中國進口商品，包括鋼鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池和起重機。對電動車加徵關稅對美國的政治影響可能大於實際影響，因為美國進口的中國電動車不多。

2024年5月22日，媒體代表參觀位於中國江西省南昌的江鈴新能源（JMEV）電動車工廠期間，拍得員工在電動車生產線上工作。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

