特朗普不care副手對選戰影響　神預測9屆大選專家這樣評論萬斯

美媒8月2日稱,特朗普則(Donald Trump)對於副手萬斯(J. D. Vance)支持度處於史上副總統新低看來不以為然,辯稱從歷史看來,副總統人選對大選幾乎沒影響。曾準確預測9屆美國總統大選結果的美國大學歷史教授列治文(Allan Lichtman)另有看法。



《新聞周刊》8月2日稱引述他曾說,以目前狀況而言,民主黨籍的副總統賀錦麗(Kamala Harris)贏面較大。

美國大選民主黨總統參選人、美現任副總統賀錦麗(又譯哈里斯)2024年7月30日出席在佐治亞州亞特蘭大舉行的拉票活動。(Reuters)

列治文說,萬斯或會對大選產生影響。他2日在個人YouTube頻道上稱,賀錦麗有優勢的部份原因是,如特朗普成為總統後萬一某天無法視事,萬斯就會接任總統,屆時就會是場「恐怖表演騷」(horror show)。

萬斯是代表俄亥俄州的參議員。特朗普7月15日宣布,現年40的他是他的副總統人選。

特朗普與萬斯:2024年8月3日,美國佐治亞州亞特蘭大,美國共和黨副總統候選人參議員萬斯大與共和黨總統候選人、美國荊總統特朗普一起舉行的競選活動,並發表講話。(Reuters)

列治文稱:「我不認為副總統人選可改變大選結果,但副總統人選是非常重要,這就是為什麼萬斯是個災難性的選擇,他作為總統可說是在演一場恐怖表演騷。」(I don't think the VP pick turns the election," he said. "But a VP pick is incredibly important. That's why JD Vance was such a disastrous pick; he would be a horror show as president.)

2024年8月3日,美國佐治亞州亞特蘭大,美國共和黨副總統候選人參議員萬斯大與共和黨總統候選人、美國荊總統特朗普(不在圖中)一起舉行的競選活動,並發表講話。(Reuters)

他補充稱,選擇副手的重點是,如總統去世或請辭,那麼他可接任總統職位。美國史上發生過9次副總統接任總統的狀況。

列治文告訴《新聞周刊》,萬斯帶來的一個問題是,他帶給人的印象恐怕比特朗普還激進。他說:「萬斯在某些議題的觀點甚至比特朗普極端,例如在援助烏克蘭議題方面、試圖實施全國墮胎禁令,甚至不准因遭性侵、亂倫以及有健康問題的女性墮胎。他已成為眾矢之的。」

