中國投資者「大舉進軍」泰國地產市場　2因素吸引中產「掃貨」

泰國地產顧問公司說，愈來愈多中國資金湧入泰國搶購當地地產。觀察人士分析，泰國對中國旅客提供永久免簽政策，加上當地未出現排華情況，都是吸引中國中產階級前往置業的原因之一。



泰國《民族報》8月6日報道，顧問公司Property DNA指出，愈來愈多獲得中國投資者註資的公司在泰國主要城市購入地產，入手後出租或日後轉售。

2024年4月25日，德國柏林，一座新住宅公寓樓的建築工地矗立在施普雷河（Spree River）附近。（Getty）

它也說，泰國政府準備放寬外國人置產限製，料將進一步吸引更多外來資金流入泰國地產市場。擬議修改的措施包括把外國人租賃土地的期限從50年延長至99年；外國人在任何公寓項目中擁有的單位佔比從最多49％改為75%。

Property DNA總經理素拉切（Surachet Kongcheep）說：「這些依據泰國法律成立或與泰國夥伴合資創立的公司利用來自中國的投資資金，在大城市購買公寓和有地住宅。他們的目標是往後將這些地產賣給泰國富人或外國人，尤其是在曼谷、芭堤雅和布吉島（Phuket，又譯作普吉島）尋找住房者。」

據估計，過去15年中資企業在泰國大城市投資逾1,000億泰銖（約219億港元）。

素拉切指出，放寬外國人置產限製的措施若獲得批准，將吸引更多中國投資者進軍泰國地產業。

他說：「泰國地產發展商預測新措施將有助於推高外國買家的認購率，但掃走新房供應的，估計會是那些由泰籍代理人或泰籍聯合投資者經營的公司。」

中國人2023年成為泰國物業最大外國買家

彭博社報道，泰國地產資訊中心（REIC）的數據顯示，泰國2023年總共售出1萬4449個單位，其中6,614個單位被中國買家搶購，幾乎佔泰國全國已售公寓總數的46%，成為泰國地產第一大外國買家， 也將當地地產需求推升至高於新型冠狀病毒感染疫情爆發前水平。

圖為2016年3月25日，泰國曼谷港口附近的貨船。（Reuters）

中泰合資的亨德森置業（Henderson Property）總經理張宏峰對美國之音（VOA）說，儘管泰國政府為了保障泰國人購房權益，規定外國人買房必須遵守「49/51原則」，也就是外國人只能買公寓整體產權中的49%單位，且無法獲得國籍 ，但他強調，在目前泰國開放對中國永久免簽、當地未有排華情況之下，這些因素對中國買家並不構成阻力。

另一方面，根據泰國商業發展部的數據，2024年上半年中國企業向泰國投資了3,820億泰銖，佔外商直接投資總額的9.48%。這使中國成為泰國第三大外資來源，排在日本（9,933億泰銖，24.65%）和新加坡（4,735億泰銖，11.75%）之後。

2024年7月28日，泰國曼谷，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）72歲生日，他的特大肖像置於曼谷街頭。（Reuters）

中資入駐的泰國五大行業依次為汽車與零部件（194.7億泰銖）、輪胎與內胎（168.6億泰銖）、非自住地產（146.2億泰銖）、鋼鐵製造業（136.5億泰銖）、發電與配電（129.3億泰銖）。