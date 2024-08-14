電動滑板車意外頻生　澳洲墨爾本下令封殺

澳洲墨爾本市議會8月13日以6票贊成、4票反對，通過禁止市內使用出租電動滑板車議案，一改當地兩年前歡迎的態度。



英國廣播公司（BBC）報道，墨爾本市議會在2022年宣布實施為期兩年的電動滑板車試行計劃，惟之後發生數以百計相關意外，惹來公眾不滿，並要求廢除有關政策。

墨爾本市長Nicolas Reece表示，很多人都是在行人路上使用電動滑板車，亦沒有妥善停泊，而且像垃圾般散布在市內各地，構成絆倒風險。他直言對這些使用者的行為感到忍無可忍。

當地之前指出，電動滑板車為當地削減超過400噸碳排放，同時鼓勵更多人使用公共交通工具。不過市內主要醫院在去年12月的報告則提到，有大約250名電動滑板車使用者在2022年到急症室求醫，大部分受傷個案都是與中毒、超速及沒戴頭盔有關。

院方表示，電動滑板車的意外更可能造成腦部受傷及死亡，而且很多傷者都是年輕人。

圖為2023年4月1日，法國巴黎民眾租用電動滑板車使用。（Reuters）

墨爾本市議會作出封殺令後，當地兩間營運商Lime及Neuron需要在30天內回收約1500部產品，不過該兩間公司都表示在過去數月為改善安全及規管使用方式而作出大量投資，甚至有計劃安裝人工智能鏡頭，防止使用者錯誤使用。

今次是繼法國巴黎後，另一個決定封殺出租式電動滑板車的城市。巴黎在去年9月下令禁止有關產品，Nicolas Reece稱，希望參考「巴黎選項」禁用產品。