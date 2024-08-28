伊朗釋放可談判訊號？哈梅內伊：就核問題與敵人接觸沒有壞處

伊朗精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）8月27日與總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及內閣成員開會，談及伊朗核問題。他說，就相關議題與敵人接觸沒壞處，但他再警告說，美國政府不值得信任。



圖為2024年8月27日，伊朗精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，左）在德黑蘭與總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）及其內閣會面。（Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

根據哈梅內伊網站的文字紀錄：「這並不意味着我們不能在某些情況下與同一敵人互動。」他說，「這沒有什麼壞處，但不要把希望寄託在他們身上。」

他所指的「同一敵人」，應是指以美國為首的西方西家。

美媒28日稱，美國務院在被要求就哈梅內伊言論置評時說，美方一直視外交途徑為處理伊核問題的最有效以及可持續方案，但指伊朗在包括核發展的事情上全面升級，又未能與國際原子能機構（IAEA）合作。

圖為2024年8月27日，伊朗精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，左）在德黑蘭與總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，不在圖中）及其內閣會面。（Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

時任美國總統特朗普（Donald Trump）2018年5月8日宣布正式退出《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）。

美國此後逐步恢復對伊朗的制裁。德黑蘭自此之後開始不理協議項下對其核計劃施加的部份限制，並將鈾濃縮至濃度高達 60%——正在接近武器級的90%的水平。

兩國近年來一直在阿曼和卡塔爾斡旋下進行間接談判。