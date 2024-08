伊朗釋放可談判訊號？哈梅內伊：就核問題與敵人接觸沒有壞處

伊朗精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Khamenei)8月27日與總統佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian)及內閣成員開會,談及伊朗核問題。他說,就相關議題與敵人接觸沒壞處,但他再警告說,美國政府不值得信任。



圖為2024年8月27日,伊朗精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei,左)在德黑蘭與總統佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian,右)及其內閣會面。(Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)