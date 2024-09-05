彭博社：阿斯利康5名在華員工被拘留　涉非法進口藥物及違隱私法

彭博社9月5日報道，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）5名中國現任和前任員工， 因涉嫌違反中國的隱私法規，以及進口未經許可藥物，遭到中國當局拘留。報道指出，5人是任職腫瘤部門負責抗癌藥物的推廣。



圖為2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈促進博覽會（CISCE）上，藥廠阿斯利康（AstraZeneca ）設有展位。（Reuters）

彭博社引述知情人士稱，5人都是中國公民，於今年夏天稍早時間被拘，調查由深圳警方牽頭。

據指出，警方正在調查他們是否參與進口一種治療肝癌的藥物，而該藥物尚未獲准在中國銷售。此外，當局亦正調查該公司收集病患資料的方式，懷疑違反中國的隱私法。

英國《衛報》報道，阿斯利康發聲明表示，獲知在中國有少數員工正接受調查，目前沒有更多信息可以提供。

這家在全球擁有約9萬名員工的英國公司，先前將中國視為重要的發展市場。但《衛報》報道，去年該公司考慮分拆在中國的業務，以免受中美及中國與西方之間日益緊張的關係影響。