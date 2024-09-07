日媒：2024上半年全球半導體製造設備近一半銷往中國大陸

俄衛網9月7日引述日經中文網稱，日本半導體製造裝置協會（SEAJ）9月5日發佈的全球半導體製造設備銷售統計數據顯示，2024年1至6月，面向中國大陸市場的佔比接近五成，半導體製造設備銷售對中國大陸市場的依賴程度正在增強。



消息稱，2024年1至6月，全球半導體設備銷售額同比增長1%，達到532億美元。

其中，中國大陸市場銷售額為247.3億美元，達到上年同期的約1.8倍。中國大陸在全球總銷售額中的佔比由上年同期的25%上升到46%，創歷史新高。中國大陸市場銷售額自2023年7至9月開始猛增，並一直保持強勁勢頭。

在這張2023年7月5日由拍攝的插圖中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

另一方面，中國大陸市場以外的設備銷售額為284.7億美元，減少27%。按地區來分，面向台灣地區的銷售額同比減少51%，降至62.4億美元，下滑幅度較大。

日本半導體設備巨頭Tokyo Electron的社長河合利樹稱：「中國大陸提前訂購的訂單越來越多。」

圖為2024年1月24日，荷蘭費爾德霍芬（Veldhoven），阿斯麥行政總裁富凱（Christophe Fouquet）。（Reuters）

荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）行政總裁富凱（Christophe Fouquet）表示：「中國大陸的需求非常旺盛，今後仍將保持堅挺。」2024年1至6月，該公司的中國大陸市場銷售額佔比達到49%，擴大到上年同期的3倍。

據分析，中國大陸市場銷售額猛增的背後原因是美國採取對華出口管制。美國對用於人工智能（AI）等的先進半導體製造設備的對華出口採取管制措施，日本和荷蘭也於2023年跟隨美國採取同樣的舉措。中國大陸企業囤積設備的動向擴大。