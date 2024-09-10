壹傳媒2前董事向英國政府投訴　指知名會計師行助港府清算壹傳媒

據路透社9月9日報道，兩名壹傳媒前董事Mark Clifford與Gordon Crovitz於2023年12月向英國政府提出投訴，指國際會計師行BDO不當地按照香港政府的要求，協助清算解散壹傳媒。香港政府回應指，BDO從未被任命為調查壹傳媒的審查員。



根據Mark Clifford與Gordon Crovitz的投訴內容，BDO是5大會計師行之一，在香港也有業務，BDO香港（即立信德豪）的審計部董事總經理陳錦榮（Clement Chan）在2021年7月28日接受香港財政司司長委任，成為調查壹傳媒事務的審查員。

陳錦榮則以書面回應路透社指，BDO從未被任命為壹傳媒的審查員，他是根據《公司條例》獲得香港財政司司長的「個人任命」，又指他作為審查員的職責就是調查壹傳媒的事務。

2024年1月2日，壹傳媒創辦人黎智英上午由囚車押送至法院。（蘇煒然攝）

投訴人Mark Clifford與Gordon Crovitz均曾為壹傳媒的獨立非執行董事，兩人2021年9月與壹傳媒全體董事一同辭任。

Mark Clifford是香港《南華早報》前總編輯，現為組織Committee for Freedom in Hong Kong Foundation（CFHK Foundation）主席，CFHK Foundation於9日較後時間發表聲明講述投訴BDO的內容，又指已向經濟合作與發展組織（OECD，簡稱經合組織）提交。

聲明講述Mark Clifford與Gordon Crovitz指控BDO在對壹傳媒與《蘋果日報》一事上，違反商業標準和人權標準。聲明談到投訴內容包括「BDO透過其在調查壹傳媒中的角色，向香港政府提供基本服務，助長侵犯人權的行為」。

聲明又主張「BDO違反經合組織的《跨國企業負責任商業行為指引》（Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct），該指引制定負責任商業行為標準，建立一個審視有關投訴違反指引的系統。」

路透社報道，一旦有人提出此類投訴，各方會被要求回應指控，然後英國政府會決定是否把投訴提交仲裁，在過程結束時，將發表報告。