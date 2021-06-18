搜壹傳媒｜美國籲釋放被捕人士　趙立堅：無權干預中國內政

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-18 20:36

美國國務院譴責香港警方國安處6月17日針對壹傳媒集團的拘捕行動，並要求立即放人後，中國外交部6月18日回應指，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。

圖為中國外交部發言人辦公室6月17日在社交網站上傳的趙立堅圖片。（中國外交部發言人辦公室Twitter帳戶圖片）

中國外交部發言人趙立堅18日在例行記者會回應提問時稱，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有法外特權，任何機構都不是法外之地，包括新聞自由在內的任何權利自由都不能突破國家安全的底線，「我們堅定支持特區政府和警方依法履職，堅定支持一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所做的努力」。

他又指，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，「我們敦促個別外國政客放下傲慢和偏見，摒棄雙重標準，切實尊重特區依法執法，尊重廣大香港市民享有穩定社會秩序和正常生活的願望，尊重香港是中國一個特別行政區的事實，尊重不干涉他國內政這一國際法和國際關係基本準則」。

香港警方國安處6月17日拘捕壹傳媒集團5名董事及高層，並持法庭手令搜查《蘋果日報》大樓後，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）同日表示，華府強烈譴責拘捕事件，並要求立即放人。他又指，美國非常憂慮港府選擇性使用國安法，任意針對獨立傳媒機構。