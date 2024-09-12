俄羅斯聯盟26號太空船與國際太空站對接　三名太空人將逗留約半年

俄羅斯「聯盟MS-26」號載人飛船， 11日晚從哈薩克拜科努爾發射場（Baikonur Cosmodrome）升空，隨後進入預定軌道，並在三個多小時後，與國際太空站成功對接。三名太空人將在太空站逗留約6個月，明年春天返回地球。



搭乘「聯盟MS-26」飛船抵達國際太空站包括有，俄羅斯太空人奧夫奇寧（Aleksey Ovchinin）和瓦格納（Ivan Vagner），以及美國太空人佩蒂特（Don Pettit）。他們將在國際太空站工作202天，計劃明年4月1日返回地球。在此期間，他們計劃進行42項科學實驗，其中3項是首次進行。奧夫奇寧和瓦格納在12月會進行太空行走。

圖為9月11日，俄羅斯「聯盟MS-26」搭載的美國太空人佩蒂特（Don Pettit） 出席送行儀式。（Reuters）

現時太空站共有12人，包括7名原本駐守執行任務的太空人，還有兩名因波音「星際客機」故障滯留的太空人。

另外，俄羅斯太空人科諾年科（Oleg Kononenko）和丘布（Nikolai Chub），以及美國太空人戴森（Tracy C. Dyson）將於本月23日搭乘「聯盟MS-25」飛船返回地球。戴森今年3月搭乘「聯盟MS-25」飛船抵達國際太空站，而科諾年科和丘布則於去年9月搭乘「聯盟MS-24」飛船抵達國際太空站。