服貿會北京開幕　中國「服務式」人形機械人興起　佔全球38%供應

央視新聞9月12日稱，2024年中國國際服務貿易交易會當日於北京開幕，現場各類智能機械人層出不絕。中國機械人產業蓬勃發展，機械人也從「炫技」向「服務」加速轉變，逐步進入百姓生活。而由機械人提供的多種服務，正在打造中國服務的新「金字招牌」。



報道指，全球人形機械人約38%的供應鏈企業在中國，北京、上海、廣東等地都成立具身智能機械人創新中心。

在2024年服貿會的首鋼園區，在各大主題展區里，智能產品向來是最火的人氣王之一，尤其是風頭正勁的各色機械人。

2024年9月12日，中國國際服務貿易交易會在北京開幕。圖為在會場展覽的機械人。（新華社）

記者首先介紹一個名為「鋼寶」的智腦人形機械人，外形顯得更硬朗，它有自主學習的大腦，而且平衡性非常強。

另外一個名為「小睿」的雙臂複合機械人，就更柔和可愛一些。它有2台7軸機械臂，可以像人的手臂一樣自由工作。

展會上展示不少人形機械人給人類生產生活帶來的多種可能性，而在現實生活中，以人形機械人為代表的智能產品開始嘗試落地應用，為人們生活提質升級。

2024年9月12日，中國國際服務貿易交易會在北京開幕。圖為一款智能機械人在會場向觀眾作出「心形」動作。（新華社）

報道稱，在深圳一間養老護理院，一批科技感滿滿的智能設備已經「上崗」，幫助「銀髮族」享受更高品質的新潮養老生活。

在院裡要想移動癱瘓、腿腳受傷的老人，不是一件容易事。以往都是依靠人力，現在，機械人解決這個問題。院內有一台電動移位機，能幫老人在床、輪椅和坐便器之間實現安全轉移，減輕護理人員的工作強度，大大提高其穩定性。

2024年9月12日，中國國際服務貿易交易會在北京開幕。圖為在會場展覽的機械人。（新華社）

在該養老護理院，近400名常住長者中有很多老人有不同程度的認知障礙。一名94歲的李性奶奶生活只能半自理，自2023年6月入住護理院後，老人最常見的翻身擦浴不全面、護理員操作難度大等問題，在便攜助浴機的幫助下得到解決。

報道引述深圳市養老護理院副院長王圓圓稱：「康復機械人從醫、康、養、護、社全維度都有參與到日常服務當中。有些機械人還能夠很好地記錄下老人家跟機器互動的過程，幫助專業人員做一些對老人健康方面的一些分析，能夠更好地給老人做一些針對性的健康照護方案，提高老人家的生活質感。」