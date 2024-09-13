中國泳手禁藥風波最終報告出爐　檢察官指世界反禁藥組織無偏袒

由世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）任命的獨立檢察官科蒂爾（Eric Cottier）9月12日就中國23名游泳選手的藥物檢測陽性事件發布最終調查報告，重申WADA處理得當、沒有偏袒中國，但他也批評WADA沒有質疑中國反興奮劑機構（CHINADA）是否遵循其反禁藥標準中規定的所有程序。



《紐約時報》此前披露，中國游泳運動員在出戰東京奧運前一個月被驗出對違禁藥物曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應，中國反禁藥組織（CHINADA）以運動員食物受環境污染為由推翻藥檢結果，允許相關運動員繼續參加東京奧運。科蒂爾7月對此表示，世界反禁藥組織並沒有處理不當。

在長達59頁的報告結論中，科蒂爾表示：「檔案中沒有任何證據顯示WADA偏袒或疏忽，或以任何方式讓TMZ檢測呈陽性反應的23名游泳選手受益——而檔案很完整。」他還表示，WADA不對中國反禁藥組織的決定提出上訴是 「合理的」。

2024年3月12日，在瑞士洛桑舉行的世界反興奮劑組織 (World Anti-Doping Agency，WADA) 研討會會場見到WADA的標誌。（Reuters）

世界運動禁藥機構總幹事總幹事尼格利（Olivier Niggli）在9月12日的聲明中表示，科蒂爾的報告「毫無含糊」，強調科蒂爾判定WADA的審查「徹底、專業且遵循規則」、沒有偏袒中國，WADA不上訴也是合理的。

美方質疑報告

美國反禁藥組織（USADA）主管泰加特（Travis Tygart）則指對報告結論不滿意。

他說：「雖然WADA管理階層想要結束關於23名中國游泳選TMZ檢測呈陽性的醜聞，但WADA調查員今天發表的完整報告不僅證實了我們的疑慮，甚至提出了必須回答的新問題。」

他還稱：「對於這23例陽性檢測是由於污染還是故意使用這個關鍵問題，一直未能進行調查和回答，這將在未來幾年繼續困擾全世界的運動員」。

中國當局曾對檢測結果解釋指，運動員所住的酒店的廚房裏存在TMZ痕迹，WADA的科學部門隨後確定這一情況可信。惟事件曝光後，WADA遭受廣泛批評和質疑，該組織後來任命科蒂爾對事件展開調查。