伊朗總統：不尋求發展核武　仍致力維持核協議框架

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）9月16日在德黑蘭表示，伊朗並不尋求發展核武器，仍致力於維持伊朗核問題全面協議框架。他又表示，伊朗從不是發動戰爭的一方，對其他國家沒有敵意，但需要保持國防力量以確保國家和人民安全。



圖為2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席記者會。（WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS）

圖為2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席記者會。（WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS）

佩澤希齊揚當天出席上任以來首次記者會，稱伊朗並不尋求發展核武器，只尋求滿足該國的科技需求。伊朗仍然致力於維持核協議框架，但「其他國家」不履行協議條款，令伊朗被迫違背初衷。他指出，如果美國和部份歐洲國家承諾繼續履行協議條款，伊朗也將履約。

此外，佩澤希齊揚稱自8月上任以來，伊朗政府未向俄羅斯轉讓任何武器，反駁西方指責德黑蘭9月曾向莫斯科運送彈道導彈的說法。他強調，伊朗有權和俄羅斯維持關係，並批評烏克蘭戰爭是由北約（NATO）國家挑起。