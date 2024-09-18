美國改變遏華戰略　路透社：謀囤積廉價反艦武器

路透社17日報道稱，受俄烏衝突影響，美國改變在印太地區的遏華戰略，正在囤積大量低成本、機動性高且殺傷力強的反艦武器系統——「快速擊沈」（QUICKSINK），來增加該區域的軍事力量。



路透社17日報道，一名不願透露姓名的導彈企業行政總裁表示，俄烏戰爭促使美軍更注重成本效益，催生一種新的「可負擔的大規模」（Affordable Mass）的理念，即保證大量相對廉價、易於製造的武器儲備以備不時之需。該消息人士補充指，只要有足夠的「可負擔的大規模」武器瞄準，中國的船隻防禦系統就會不堪負荷。

「快速擊沈」反艦武器系統是近年由波音公司生產、研發，前年開始試驗，在墨西哥灣由F-15E戰機投放具備導引能力的2,000磅炸藥，擊沉舊貨船，將它炸成兩截。到今年的測試已改用美軍B-2轟炸機，擊沉相當於小型航母的退役兩棲攻擊艦。軍隊擊沉敵艦的方式目前主要是依靠發射魚雷，但透過「快速擊沈」、配備便宜的全球定位系統及可追蹤移動目標的彈頭，就可將普通炸藥變成具導引能力的武器，而且不會像魚雷般暴露發射的艦艇位置。美軍印太司令部希望部署幾千枚這類武器，突破中國軍艦防禦能力。

路透社引述專家指，中國在反艦導彈的數量上仍有很大優勢，但美國囤積該武器系統將令差距縮小，這將使中國約370艘軍艦防衛機制面臨90年代中國發展軍事現代化以來最大的風險。