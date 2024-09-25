捷克總統：烏克蘭是時候面對現實

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在俄烏衝突中一直是烏方最堅定的支持者之一。但據《紐約時報》當地時間9月23日報道，他近日在接受採訪時卻表示，烏克蘭人和他們的支持者是時候面對現實了，俄烏衝突最有可能的結果，烏克蘭的一部分領土可能會「暫時」處於俄羅斯的控制之下。



據悉，帕維爾曾擔任捷克軍隊總參謀長和北約軍事委員會主席，在安全問題上有相當大的影響力，其觀點與捷克總理菲亞拉領導的捷克中右翼政府一致。

據報道，帕維爾在接受採訪時指出，鑑於匈牙利總理歐爾班等親俄領導人「在衝突問題上擾亂了歐洲的團結，加之31個月的衝突在各地造成的疲勞」，烏克蘭「將不得不實事求是地看待其奪回被俄『佔領』領土的可能性」。

「這場衝突最有可能的結果，將是烏克蘭的一部分領土暫時被俄羅斯控制。」他補充說，這種「暫時」可能會持續數年。

帕維爾表示，烏克蘭和俄羅斯都不能指望實現自己的最大目標。

2024年9月23日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在美國紐約聯合國總部舉行的「未來峰會」上發表講話。（Reuters）

報道指出，對烏克蘭來說，最大目標包括奪回被俄控制的包括克里米亞在內的所有領土；俄羅斯的最大目標則包括烏克蘭從頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松地區撤軍。

歐爾班等領導人堅持認為，烏克蘭應該迅速尋求和平，停止消耗本應用於歐洲國家內部需求的資源。帕維爾在採訪中稱這是「無稽之談」。

「說出『讓我們停止向烏克蘭供應武器和彈藥，和平就會自動到來』這句話很容易。但作為一個有國防和安全經驗並且了解俄羅斯的人，我知道和平不會來自烏克蘭宣佈停止戰鬥。」他稱，「俄羅斯不會停止軍事行動。」

但他指出，對於能從面臨壓力、被要求減少對烏援助的政府那裏獲得多少支持，烏克蘭人需要現實一些。

捷克、波蘭和波羅的海國家一直是烏克蘭的堅定支持者，但他們面臨着越來越大的公眾壓力。《紐約時報》援引今年夏天的一項民意調查稱，近三分之二的捷克人支持儘快結束俄烏衝突，即使犧牲烏克蘭的領土。

《紐約時報》指出，自去年烏克蘭長達數月的反攻失敗以來，歐洲官員私下裏越來越多地談到，烏收復「大片失地」機會渺茫。雖然在公開場合，他們大多表示，未來與俄羅斯達成的任何協議，都要由基輔決定，而不是歐盟或北約。

9月21日，澤連斯基對烏克蘭記者說，西方夥伴鼓勵烏克蘭展開談判，「我們所有的盟友都說俄羅斯應該出席」計劃於11月舉行的第二次烏克蘭「和平峰會」。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）2023年7月在立陶宛出席北約峰會（Getty）

但俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯不會參加關於烏克蘭問題的所謂「和平峰會」，「這一進程與調解危機毫無關係，只是盎格魯-撒克遜人及其烏克蘭傀儡又一次自欺欺人」。

她說：「所謂的『第二次峰會』會追求同樣的目標，即推行絕對不可行的『澤連斯基方案』作為解決衝突的基礎，試圖爭取世界大多數國家的支持，並代表世界大多數國家向俄羅斯發出投降的最後通牒。」

扎哈羅娃重申，俄羅斯不會參加任何此類「峰會」，但俄羅斯也不會放棄通過政治和外交途徑解決危機。

此前，俄羅斯總統普京在2024年東方經濟論壇全體會議上談及俄烏和談可能性時表示，俄羅斯從未拒絕過談判，並批評烏克蘭曾撕毀已達成的協議。他還指出，中國、巴西、印度是潛在的調停者。

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