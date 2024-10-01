英96歲老婦撞斃好友　成全國最年長危險駕駛定罪人士

英國一名96歲老婦早前承認一項危險駕駛導致他人死亡罪，利物浦法院9月30日判處緩刑和罰款，令她成為全英最年長被裁定有關罪成的人士。



天空新聞及英國廣播公司（BBC）報道，事發於2023年8月2日，女被告June Mills在默西塞德郡（Merseyside）Formby離開橋牌社的活動，駕車離開時懷疑踩油門過度，鏟上行人路，並撞到2名橋牌社的朋友。

案情提到，其中一名被撞的朋友Brenda Joyce，頭部撞上擋風玻璃，整個人之後捲入車底，救援人員將她救出後，當場證實不治，終年76歲。而另一名捱撞的80歲老婦Jennifer Ensor則受傷，幸無生命威脅。

檢控官表示，死者鰥夫不支持起訴被告，亦沒有就事件作供；Ensor則稱事件終身在心中留下烙印，而且在外出時害怕走在行人路或乘車。她亦指自己事發後仍然生存感到愧疚，身體則出現筋腱傷患。

辯方求情時形容，被告是一位退休職業顧問，近年曾與罪案受害者及年輕罪犯一同當義工，並為烏克蘭難民提供庇護居所。而在事發後，她已經自願放棄擁有65年的駕駛執照。律師認為這是一宗不幸事件，她感到十分內疚，指終身無法擺脫後果。

裁判官Simon Medland判處被告18個月監禁，緩刑18個月，另外罰款1500英鎊和500鎊訟費，以及停牌5年。判詞提到，從任何角度來看，這宗案件明顯悲劇，考慮到量刑標準、判決前報告、大量參考資料和簡單的常識，判處即時入獄對任何人都沒有好處，亦非公正的結果。