美媒：美空軍基地去年屢遭不明無人機隊侵入　當局束手無策

美媒10月13日報道指，位於於維珍尼亞州的蘭利空軍基地（Langley Air Force Base）在2023年12月屢次遭不明無人飛行機隊侵入，在國防部五角大樓引發震驚。當局至今無法確認無人機隊的來源與目的，更無法追蹤或阻止其侵入。



《華爾街日報》報道指，去年12月美國國家安全重地、蘭利空軍基地在17天的時間裏陸續遭到不明無人飛行機隊侵入，數量一度達到十多架，大多在日出前45分鐘到1小時前侵入並在基地上空盤旋。但官員無法確認這些無人機來自業餘愛好者亦或敵對勢力，亦無法對其進行追蹤，且聯邦法律規定，除非無人飛行器造成直接威脅，軍方不得擊落接近軍事基地的飛行物。

鑒於行動的複雜性，美國官員不相信是業餘愛好者在駕駛無人機飛行。有人則懷疑無人機隊是俄羅斯或中國部署的，目的是測試美國軍隊的反應。

圖為2023年2月4日，被美國指控是中國間諜氣球的物體於南卡羅來納州衝浪海灘（Surfside Beach）上空遭軍方擊落。（Reuters）

無人機首度侵入蘭利基地兩週後，事件回報總統拜登（Joe Biden），五角大樓、聯邦調查局（FBI）、國防部不明飛行物（UFO）小組專家在白宮召開會議，推敲了解事件始末及該如何回應。

報道引述官員指，位於洛杉磯北部的愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base)近幾個月也出現類似侵入事件。由於無人機可攜帶偵測裝備、爆裂物、化學物質等，直接擊落恐造成地面損傷，軍方陷入兩難，如何在本土防禦無人飛行物侵入已成重大課題。