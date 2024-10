諾貝爾經濟學獎：3英美學者奪獎　《國家為什麼會失敗》作者在列

2024年度的諾貝爾獎(Nobel Prize)經濟學獎得主揭曉,由來自美國、英國的3名學者Daron Acemoglu、Simon Johnson與James A. Robinson奪得。諾貝爾獎指,表揚他們研究制度如何形成並影響繁榮。

3人均是在美國的大學任職,並撰寫過知名著作,其中Daron Acemoglu與James A. Robinson是《國家為什麼會失敗》(Why Nations Fail)、《自由的窄廊》(The Narrow Corridor)的作者。



《國家為什麼會失敗》作者Daron Acemoglu於2024年9月在土耳其演講(Reuters)

諾貝爾獎網站指,3人幫助大眾了解國家之間繁榮的差異。網站指此證明社會制度對國家繁榮的重要,在法治較差、制度剝削人口的社會不會帶來成長或變得更好,獲獎者的研究幫助大眾理解當中原因。

諾貝爾經濟學獎2024年10月14日揭曉,由3名來自英國、美國的經濟學家奪得(影片截圖)

3人獲獎者均撰寫過知名著作,其中Daron Acemoglu與James A. Robinson共同撰寫《國家為什麼會失敗》(Why Nations Fail)、《自由的窄廊》(The Narrow Corridor)。

根據出版社介紹,《國家為什麼會失敗》講述作者的研究顯示,窮國之所以貧窮,不是由於命定的地理因素,也不是因為傳統文化作祟,糟糕的政策很可能不是因為執政者愚笨無知,而是他們刻意圖利支持其權力的特權菁英,代價是整體社會利益,繁榮富裕關鍵在於這個社會採行何種經濟制度與政治制度。

Daron Acemoglu與James A. Robinson共同撰寫的書籍《國家為什麼會失敗》(Why Nations Fail)(書籍封面)

在《自由的窄廊》中,兩名作者則是回顧雅典城邦、歐洲、中國與美國等古今中外的文明故事,並主張國家機器強,社會更要強,互相制衡,踏入「窄廊」,自由才有保障。

Daron Acemoglu與James A. Robinson共同撰寫的書籍《自由的窄廊:國家與社會如何決定自由的命運》(書籍封面)

Daron Acemoglu也與Simon Johnson合作撰寫另一書籍《權力與進步:科技變革與共享繁榮之間的千年辯證》(Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity)。

此書講述科技變革提升生產力,改善人類生活,但在大眾跳上「生產力便車」過程中,作者思考背後多個議題,例如在科技創新突破的過程中,誰會成為贏家、誰會是輸家。

Daron Acemoglu與Simon Johnson合作撰寫的書籍《權力與進步:科技變革與共享繁榮之間的千年辯證》(書籍封面)

Daron Acemoglu生於1967年9月,他是在土耳其出世的美國經濟學家,現年57歲,是麻省理工學院應用經濟學現任教授,2005年度美國經濟學會克拉克獎(John Bates Clark Medal)得主。

Simon Johnson現年61歲,是擁有英國與美國國籍的經濟學家。

Simon Johnson獲得2024年度的諾貝爾經濟學獎,他是擁有英國與美國國籍的經濟學家(PIIE網站)

James A. Robinson則是生於1960年,現年64歲,他是英國經濟學家,是美國芝加哥大學Harris School of Public Policy現任教授。

James A. Robinson獲得2024年度的諾貝爾經濟學獎,凜是美國芝加哥大學的教授(芝加哥大學)

↓ 記者會直播 ↓

前一年度的2023年諾貝爾經濟學獎由哈佛教授戈爾丁(Claudia Goldin)獲得,以表揚其以系統性的研究,分析女性在過去200年來在職場上的表現,和與男性的收入差異成因。