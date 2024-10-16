Hanni國會哭訴職場霸凌　網民反應兩極　批評者：一天到晚打招呼?

韓國女團NewJeans疑似遭公司排擠霸凌一事鬧上韓國國會，10月15日成員Hanni出席國會監察陳述自己的遭遇時一度落淚，稱「公司不喜歡我們」，但有網民對此發表不同看法。



Hanni談及母公司HYBE職場霸凌問題時，哽咽說遭HYBE其他團體的經紀人排擠，自己想了很多，「如果我們作為人類互相尊重，就不會有騷擾和欺凌的問題」，她希望無論是前輩、同期、後輩或練習生都不會遭遇這種事情。

Hanni講述她在釜山大學慶典活動中遭遇的尷尬事件：她做完妝發站在走廊，別團的三名成員經過她面前，她向對方打了招呼，後來那個團體再度出現，經紀人走在前方，她又打了招呼，但該經紀人叫成員們「別理她」。

韓國娛樂公司HYBE爆出風波後，NewJeans成員Hanni於2024年10月15日到國會，指遭職場霸凌（影片截圖）

她也說，出道以來，公司高層常常不理會她的問候，甚至看到員工在應用程序中批評NewJeans，聽說公關人員修改NewJeans日本專輯銷量，令她認為公司討厭NewJeans，而經紀公司ADOR新任老闆金珠英並未盡力改善這種情況。

Hanni強調該道歉的人應該堂堂正正出來道歉，而不是躲躲藏藏，讓她感到很不甘心。身為越南裔澳洲籍的她知道自己韓文能力不足，如果未來還要到國會說明，她會努力練好自己的韓文。

網民評論兩極化

有網民看到Hanni於國會發言再次提到打招呼一事感到不耐煩，直言：「打招呼打招呼一天到晚打招呼」、「看來是真的很在意打不打招呼」、「這一部份真的過不去了嗎，一直拿來說」、「以後遇見是不是要給叩拜」、「不懂不打招呼是什麼死罪嗎」，還有一些人直酸「不打招呼都要上國會審判」。

2024年10月15日韓國首爾，女團NewJeans的成員Hanni在國會作證，指團隊遭公司排擠。（Reuters）

但也有網民指出這並非重點，而是在於「經紀人要求」，以及HYBE對NewJeans的打壓。並稱Hanni 出席的意義在於推動勞動法外勞動者的權益受到保障，認為她選擇出面相當有勇氣。

2024年10月15日女團NewJeans的成員Hanni在韓國國會作證，指公司沒有盡力保護藝人。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

