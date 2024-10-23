意大利女遊客魂斷印尼海岸 衝浪時遭劍魚刺穿胸部
撰文：聯合早報
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一名意大利女衝浪者10月18日在印尼西蘇門答臘海域衝浪時，被一條劍魚刺穿胸部後死亡。
《海峽時報》22日報道，事發時，36歲Giulia Manfrini正在明打威群島（Mentawai islands）衝浪。
印尼安塔拉通訊社報道，明打威島災害管理機構代理負責人表示，劍魚意外地撲向Giulia Manfrini並刺穿她的胸部。
當地警方指，Giulia Manfrini的朋友里巴斯和費洛向她施以急救，並將她送往醫院，但未能挽救她的生命。
安塔拉通訊社引述醫療報告指，她的胸部有五厘米深的傷口，有溺水跡象。
她的遺體已被運往巴東市，並將被送回意大利。
Giulia Manfrini家鄉維納里亞雷亞萊（Venaria Reale）市長Fabio Giulivi發文悼念，指這場悲劇讓全鎮震驚和無助。
市長Fabio Giulivi19日曾在臉書上表示，Giulia Manfrini一直在努力實現兩個夢想：衝浪和開設一家體育度假旅行社。
與Giulia Manfrini共同創立Awave旅行社的James Colston在該公司的Instagram上分享這一噩耗。
James Colston表示，Giulia Manfrini遭遇一場意外事故，儘管她的伴侶、醫生和度假村工作人員竭盡全力，但仍未能拯救她的生命。
「我們相信她是在做她喜歡的事情，在她喜歡的地方去世的。Giulia Manfrini是這家公司的命脈，她對衝浪、雪和生活的熱情將永遠被所有與她接觸過的人銘記。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
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