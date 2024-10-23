烏克蘭官員「扮殘疾」逃兵役　澤連斯基令追責　總檢察長引咎辭職

俄烏衝突持續，烏克蘭加大動員力度，甚至出現了在演唱會散場時「捉壯丁」的情況。但與此同時，烏克蘭數十名檢察官被爆涉嫌濫用職權獲得殘疾人身份以避免服兵役，此事引發公眾憤怒。當地時間10月22日，烏克蘭總檢察長安德烈·科斯廷（Andriy Kostin）宣佈辭職，為該醜聞承擔責任。



據路透社、美國「政治新聞網」歐洲版（politico.eu）報道，上周，一名烏克蘭記者發布一篇報道，稱烏克蘭西部赫梅利尼茨基地區50名檢察官被登記為殘疾人。這一醜聞引發了公眾的憤怒。隨後，烏克蘭總檢察長辦公室宣佈啟動調查。

科斯廷表示，調查發現，該地區殘疾檢察官人數為61人，其中50人在俄烏衝突之前就登記為殘疾，「很重要的一點是要確定他們被給予殘疾人身份的原因是什麼，因為在赫梅利尼茨基地區，這類僱員比例非常高。」

報道顯示，當地時間10月22日，烏克蘭國家安全局表示，在2024年的犯罪調查中，有64名醫療委員會成員被列為嫌疑人，另有9人被判有罪。該部門負責人稱，審查後約有4000份殘疾人證被取消。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在位於比利時布魯塞爾的北約總部出席記者會。（Reuters）

當天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交媒體上發布聲明稱，總檢察長必須對烏克蘭檢察機構的情況承擔政治責任。

幾分鐘後，科斯廷發表了辭職聲明。他表示，虛假殘疾診斷「顯然是不道德的」。

他還表示，「我感謝烏克蘭總統和烏克蘭最高拉達（議會）對我的信任，但在這種情況下，我認為宣佈辭去總檢察長一職是正確的」。

當天稍早前，烏克蘭國家安全和國防委員會召開會議，會議主要討論瞭如何打擊腐敗和利用漏洞推遲徵兵。澤連斯基在該會議上要求審查所有殘疾證明以及認定殘疾的程序。

澤連斯基在晚間的講話中指出，「不僅僅是檢察官，在海關和稅務官員中，在養老金系統中，在地方政府中，有數百個明顯不正當的殘疾（身份）案例。所有這些都必須謹慎而快速地處理」。

圖為2024年10月2日，烏克蘭敖德薩地區遭俄羅斯無人機攻擊。（Reuters）

為應對兵力短缺，澤連斯基今年4月簽署一項法案，對逃避徵兵的人處以更嚴厲的懲罰。但隨着烏克蘭加大動員力度，各類利用偽造醫療文件幫助男性逃避兵役的非法行為也不斷增加。

據《基輔獨立報》報道，10月8日，烏克蘭警方表示，基輔一家跨區醫療和社會專家中心負責人被指控涉嫌發放虛假的殘疾證件。聲明稱，這些偽造的證件讓適齡男性能夠推遲被動員並出國旅行。

除了偽造醫療文件，為了躲避兵役，還有烏克蘭男性終日躲在家中或選擇逃離烏克蘭。

《紐約時報》6月的報道稱，由於擔心應徵入伍是通往前線血腥塹壕戰的「單程票」，許多烏克蘭男性終日躲在家中，以躲避街上游蕩的徵兵官員。

一名受訪者表示，起初，為避免徵兵人員檢查證件，他不再前往基輔市中心。後來，由於附近也有人巡邏，他也不敢去健身房鍛鍊。如今他大部分時間都躲在公寓裏，經常用望遠鏡觀察徵兵人員向離開周邊地鐵站的乘客發送徵兵通知。「他們現在無處不在，我會盡量避免被抓，但我不確定這是否可能。」

該報道指出，自俄烏衝突開始以來，烏克蘭的徵兵制度就一直比較混亂，腐敗現象嚴重。報道稱，烏軍徵兵制度中沒有抽籤程序，政府採用的策略是在公寓樓和城市街道上隨機發放徵兵通知，並將無視徵兵通知列為違法行為。

據該報道，在最近一次的動員行動之前，就有數千人逃離了烏克蘭，以逃避兵役，其中一些人遊過了烏克蘭和羅馬尼亞之間的一條河。

2024年9月14日，俄羅斯和烏克蘭進行新一輪交換戰俘，雙方各釋放103人。圖為獲釋烏克蘭士兵抵達烏克蘭境內一處不明地點。（Reuters）

5月，曾有一名44歲烏克蘭男子喬裝成女子試圖非法越境進入羅馬尼亞。烏邊境警衛人員當時稱，這名44歲男子是烏克蘭佐洛託諾沙市（Zolotonosha）居民，他在外喀爾巴阡州（Zakarpatska oblast）的一個檢查站出示了他妹妹的護照。當時他穿着裙子，化了妝，戴著假髮。

去年8月，澤連斯基就宣佈解除烏克蘭所有地區徵兵辦公室負責人的職務，其中一部分徵兵官員要被派遣前線。

他表示，經過對烏克蘭徵兵辦公室的審查，發現了職業濫用的跡象，其中包括非法斂財及無視戰時禁令把符合徵兵條件的人運送出境。他說，被解職的官員將由曾在前線服役或在戰鬥中受傷的士兵接替，因為「他們能得到信任，可受委託負責這個招聘系統」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

