以色列貨車衝上巴士站1死32傷　多人捲車底　警：疑恐襲

以色列中部特拉維夫（Tel Aviv）附近一輛巴士10月27日衝上巴士站，1人死亡，32人受傷，多人捲進車底。警方懷疑事件屬恐怖襲擊，又指事後有民眾向司機開槍，司機中彈。



以色列傳媒指，事發位置為特拉維夫（Tel Aviv）附近的Glilot Junction。

《以色列時報》引述以色列救護車服務Magen David Adom指，33人受傷送院，其中6人情況嚴重，7人中度受傷，20人輕傷。之後有1人傷重不治。

傷者之中多人為長者，事發不久前他們參觀完附近一個博物館，乘坐巴士在該站下車。

與以色列敵對的哈馬斯，發聲明讚揚是在以色列情報機構摩薩德總部附近發生的「英雄式衝撞襲擊」，但據《以色列時報》指，哈馬斯未有對事件承認責任。

以色列近來發生多宗警方列為恐襲的案件，包括10月初南部城市貝爾謝巴（Beersheba）的中央巴士站發生槍擊案，造成1死10傷，一名25歲女子死亡。

特拉維夫與Jaffa市交界10月1日也發生疑似恐怖主義槍擊事件，7人死亡。哈馬斯軍事分支卡桑旅（Izz al-Din al-Qassam Brigades）之後聲稱對以色列特拉維夫槍擊案承認責任。