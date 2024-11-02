日本與歐盟簽署安全協議　中方敦促日方慎重行事

日本與歐盟宣布建立新的安全和防務夥伴關係，雙方將展開更多聯合軍事演習、高層對話和國防工業合作。中國外交部敦促日本在軍事安全領域慎重行事。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）11月1日在東京與日本外長岩屋毅簽署了新的安全和防務協議。博雷利表示，這是歐盟與亞太國家達成的第一項此類協議，「具有歷史意義且非常及時」。

博雷利告訴記者：「考慮到我們兩個地區的局勢，這一政治框架增強了我們共同應對新出現的威脅的能力。」他在發言中並沒有提到中國。

岩屋毅在會前表示，雙方的目標是發展、深化和加強所有安全和防務領域的合作與對話，「預計將在海上安全、太空、網絡安全和混合威脅（包括外國信息操縱和干擾）等領域加強合作」。

2024年11月1日，歐盟執委會副主席及外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell，左）和日本外長岩屋毅（右）在東京飯倉迎賓館簽署安全協議。（X@MofaJapan_en）

中國外交部發言人林劍同日在例行記者會回應提問時表示，各方開展安全與防務合作應有利於促進地區的和平穩定，不應針對第三方或損害他國的安全利益。林劍也希望歐方不要介入地區國家領土和海洋權益爭端。

法新社引述協議文本報道，雙方將通過聯合演習和港口訪問等活動促進具體的海軍合作，其中可能還包括共同指定的第三國。雙方也將討論「制定各自的防務計劃，包括交換與國防工業相關的信息」。

幾十年來一直依賴美國提供軍事硬件的日本，也正在與歐盟成員意大利和英國合作開發一款新型戰鬥機，預計於2035年投入使用。

日本將在2027年達到北大西洋公約組織（NATO）標準，把國防開支增加到國內生產總值（GDP）的2％。

經歷10月27日的選舉災難後，日本首相石破茂可能要領導一個少數黨政府，他曾說「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。石破茂還呼籲建立一個類似北約的區域聯盟，旨在維護集體安全。

2024年11月1日，歐盟執委會副主席及外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell，左）和日本外長岩屋毅（右）在東京舉行會面。（X@MofaJapan_en）

岩屋毅和博雷利還「交換了日本歐盟戰略夥伴關係協定（SPA）的批准書」，這是雙方之前達成的另一項協定。岩屋毅指，這項在明年1月1日生效的協定將成為今後加強日歐戰略夥伴關係的法律基礎。

博雷利結束在東京的訪問後將前往韓國，預計朝鮮問題將會是主要議題之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

