聯合國饑荒審查委員會(Famine Review Committee)11月8日警告,隨着以色列襲擊持續,加沙北部地區很有可能發生饑荒,呼籲所有直接參與衝突或對衝突有影響的機構或人員在幾天內採取行動。



以色列以打擊哈馬斯為由,對加沙北部地區進行嚴密封鎖。委員會警告:「即使(加沙)尚未跨過饑荒的臨界線,也會在不久的將來跨過」,並稱如果利益相關者不採取有效行動,饑荒的規模很可能比開戰以來加沙地帶發生的所有災難都大得多。

圖為2024年10月20日,以軍空襲加沙北部Beit Lahiya,建築物坍塌造成多人傷亡。(Reuters)

聯合國人道主義協調辦公室(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)估計,目前仍有7.5萬到9.5萬人滯留在加沙北部。

以色列目前還面臨美國方面要求其改善加沙人道狀況的最後期限,美國法律要求斷絕給阻礙人道援助的國家武器供應。

有以色列國防軍士兵和人權組織表示,該國正在實施一項名為「將軍之計」(Generals' Plan)的策略,以「投降或挨餓」為口號,試圖減少加沙北部人口。以色列否認該指控。