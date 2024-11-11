「美聯邦政府僱員人人自危」

「隨着特朗普第二任期的臨近，恐懼感在聯邦僱員中蔓延。」美媒11月11日以此為題報道稱，由於擔心美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後可能進行「大清洗」，很多美國聯邦政府僱員都處於緊張之中。



圖為2024年10月28日，美國總統拜登（Joe Biden）回到老家達拉華州（Delaware）提前投票。（Reuters）

報道稱，特朗普曾嘲笑公務員是「深層政府」的代理人，在競選美國總統期間，他承諾恢一項名為「F計劃」（Schedule F）的行政命令，賦予他大規模解僱無黨派聯邦僱員的權力。

「F計劃」首次頒布於2020年10月。據介紹，數萬名被認為對政策有一定影響、涉及機密和政策決定的公務員被重新劃為「F計劃」僱員；一旦被劃歸此分類，這些僱員將失去就業保護，成為自由僱傭僱員，更容易被解僱。該計劃在拜登（Joe Biden）上任後不久被廢除。

美國聯邦薪資委員會前負責人Ronald Sanders表示：「（特朗普的）目的是為忠誠者創造空間，讓他們一直在職業公務員崗位上任職。」

Sanders當年也是由特朗普任命的，但因特朗普將聯邦僱員「政治化」而辭職。Sanders表示，如果「F計劃」被用來加強和維持政治忠誠，那就是「有問題的」

報道指，特朗普的「效忠者願景」已經對聯邦政府僱員產生了深遠的寒蟬效應，其中一些人表示，他們計劃留任到2025年，但不知道將來會發生什麼。

「我想說，每個人都有一種普遍的恐懼感。」一名美國能源部僱員告訴美媒。美國國家環境保護局的一名僱員說：「我們（僱員）之間確實在討論能否承受（和特朗普的）第二回合較量。」

美國無黨派非營利組織公共服務夥伴關係（Partnership for Public Service）行政總裁Max Stier表示，特朗普的「清洗」行動可能是19世紀後期以來美國聯邦僱員隊伍發生的最大變化，讓聯邦政府回到「分贓制」，即在競選中獲勝的政黨將政府職位分給自己的支持者。

1883年，隨着「彭德爾頓法」的通過，「分贓制」逐漸被「功績制」取代，聯邦僱員可以服務於多個政府部門，獨立於政治之外開展工作。

「關鍵在於，我們政府的性質、運作方式，以及它為誰服務。」Stier說。

報道稱，特朗普過渡團隊的發言人Karoline Leavitt沒有回答美媒有關「F計劃」何時實施或可能影響多少聯邦僱員的問題。她在一份聲明中表示：「美國人民以絕對優勢再次選出了特朗普總統，授權他履行在競選時做出的承諾。他會兌現承諾的。」

報道指出，大規模的解僱可能不會在一天內發生，拜登政府已經在美國聯邦人事管理局設置了保護聯邦僱員免受報復性大規模解僱的規則。不過，這些規則沒有成為正式法律，很容易被推翻。

報道稱，在美國本土和海外的200多萬聯邦僱員中，「F計劃」可能對華盛頓哥倫比亞特區－馬里蘭州－維珍尼亞都會區產生深遠影響，有44.9萬名聯邦僱員生活在這片區域。其中，華盛頓哥倫比亞特區擁有超過16.2萬名聯邦僱員。此外，這一政策也可能對「紅州」的就業造成重大打擊，大約有96.7萬名聯邦僱員在這些州居住。

除了「F計劃」，預計特朗普政府還將使用其他手段來裁減聯邦僱員，例如大規模調動高級管理人員和搬遷機構辦公室，這都是特朗普在其第一個任期內做過的事。

此前，特朗普將美國內政部土地管理局從華盛頓哥倫比亞特區搬遷至科羅拉多州大章克辛市（Grand Junction），導致287名員工辭職或退休。在2023年的一條競選片段中，特朗普承諾將10萬個政府職位遷出華盛頓。

美國總統大選2024：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

還有一些聯邦僱員在關注特朗普關於成立政府效率委員會的提議。特朗普曾承諾讓美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）來領導該委員會，馬斯克則放言自己可以削減2萬億美元的聯邦預算。

報道稱，一些前特朗普政府建議，除了解僱個人，還可以削減整個聯邦辦公室。美國國家環境保護局前幕僚長Mandy Gunasekara表示，如果正在營運的辦公室對特朗普領導下的機構使命沒有實質性貢獻，「那麼它們就需要離開」。

面對特朗普上台後可能出現的「解僱潮」，代表聯邦僱員的工會正在做準備。

美國政府僱員聯合會（AFGE）代表着80多萬聯邦僱員，其主席凱利（Everett Kelley）表示，聯邦僱員應該在不受政治干預、不違反憲法誓言、不違反法律的情況下工作。

美國政府僱員聯合會238委員會（AFGE Council 238）是該聯合會中代表美國國家環境保護局的部門。其領導層表示，他們的律師正在起草針對「F計劃」的法律挑戰文件。該工會最近還敲定了一份協議，包括增加保護措施，保障其僱員的工作不受政治干預。

2017年，美國紐約，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）出席九一一紀念活動。（Reuters）

「如果有科學家被告知清除他們的數據，他們可以報告這種干擾。」238委員會主席鮑威爾（Marie Owens Powell）表示，「如果我們作為公務員的任何權利受到侵犯，我們必須做出反應。」

鮑威爾補充說，工會給環保局員工的主要信息是，「保持低調，完成工作」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

