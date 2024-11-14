美國加州6人出海翻船　13歲子被父塞進保溫箱成唯一生還者

美國加州11月2日發生翻船意外，船上6人中僅一名13歲少年倖存，他回憶父親在船傾覆一刻讓本已穿上救生衣的自己鑽入保溫箱，最終他照做免於溺斃，漂流13小時順利上岸，其餘5名家人全數罹難。



綜合外媒報道，名為Juladi「Jude」 Khammoungkhoune的13歲少年指，與父親在內的5名親友當日於下午約3時乘船到Bodega Bay捕蟹，原定晚上7時返回。未料當晚天氣惡劣，狂風掀起巨浪，他說：「船難以承受這麼大的風浪，海浪非常大，真的很大。」

船因風浪突然傾覆，情急之下，他聽從父親指令，鑽入冰箱中，Jude說：「我腦海裹想的是，我還能不能活下來，還能不能再見到我的家人」。他的父親原本緊緊抓住保溫箱，但後來選擇放手，讓躲在保溫箱內的兒子能飄到更遠的地方獲救。他憶述，當下看着父親逐漸遠離感到很可怕，他不斷哭喊，但沒有得到回應。

Jude獨自一人隨着保溫箱漂流在大海上，一直祈禱希望能活著見到所有家人。期間，他一直緊抓冰箱，通過打開保溫箱門令海浪流入其中，助推他離開。「我只能緊緊地抓住，讓海浪進入保溫箱，把我推到岸上」，他形容天氣寒冷，「當時真的很冷，我也很累，我只能睡在救生衣上，才能勉強活下來」。

Jude經過長達13小時的漂流後上岸，但附近杳無人煙，只能通過步行離開，最後幸運遇上露營人士終於獲救。

事後，Jude已返回聖荷西家中媽媽和妹妹們的身邊，其親友為罹難者設立募捐活動，至今已成功募得5.7萬美元（約44萬港元）的捐款。