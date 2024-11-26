愛爾蘭大選：移民首次成小鎮重要議題　主要政黨競相展現強硬立場

說到歡迎移民，不得不提到的便是愛爾蘭。這個歐洲國家一直對移民持開放態度，但在過去2年，都柏林爆發反移民騷亂，其他各地也出現反對難民安置的基層抗議活動。愛爾蘭11月29日舉行大選，在Ballaghaderreen小鎮，主要政黨紛紛爭相展示對移民政策的強硬立場，這是他們首次在競選中這樣做。



《愛爾蘭時報》稱，Ballaghaderreen小鎮居民3日在鎮上舉行燭光守夜活動，以強調他們受夠了犯罪率飆升和警察嚴重缺乏的情況。民眾的憤怒情緒已持續一段時間，其中大部份與低級犯罪有關，包括商店行竊和公共秩序犯罪。

這種情緒在1日被引爆，警方稱，一名非愛爾蘭背景的青年對另一名青年進行性侵犯。這件事件引起右翼人士注意，他們散布有關移民參與犯罪的虛假資訊。

根據路透社，2022年初烏克蘭戰爭爆發時，當地僅1%選民關注移民問題，但在同年5月，隨着超過10萬名烏克蘭難民抵達以及尋求庇護者數量激增，一項民意調查顯示，移民問題的關注度飆升至41%，僅次於住房和生活成本。

愛爾蘭大選：2024年11月12日，民眾經過Ballaghaderreen小鎮一間酒吧的門口。（Reuters）

Ballaghaderreen小鎮周邊地區的新芬黨議員Claire Kerrane稱：「移民問題幾乎是憑空出現。這在3、4、5年前都不是問題。 每個人都有點措手不及。」

對於Ballaghaderreen小鎮居民的憤怒情緒，Claire Kerrane稱：「那裏肯定有極右分子，」 「而且比以往任何時候都多。」

報道引述分析指，對移民持相對溫和立場是導致新芬黨支持率下滑的因素之一，這個左翼黨派的宣言稱，愛爾蘭需要移民，但需要更嚴格地執行驅逐，並且不應將難民送往貧困地區。它反對2026年恢復烏克蘭難民的特殊地位。

愛爾蘭在國會中沒有極右勢力，這在歐洲幾乎獨一無二。報道稱，儘管有更多反移民候選人參加11月29日的選舉，但預計很少有人當選。