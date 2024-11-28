特朗普提命退役中將凱洛格 出任俄烏問題特使
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於11月27日在社交平台公布，將提命退役中將凱洛格（Keith Kellogg）出任俄烏問題特使。據指出，凱洛格曾向特朗普提出結束俄烏戰爭的方案。
特朗普在網上表示，凱洛格在軍事和商業生涯中表現出色，包括在其政府擔任高度敏感的國家安全職位。資料顯示，在特朗普首個總統任期，凱洛格曾出任白宮國家安全委員會的幕僚長，並擔任時任副總統彭斯（Mike Pence）的國家安全顧問。
路透社6月曾報道，凱洛格提出的結束俄烏戰爭方案，包括凍結主要地點的戰線，迫使基輔和莫斯科坐到談判桌前。而與他一同草擬方案的前白宮國家安全委員會幕僚長FredFleitz，則主張建立「自治區」作為解決衝突的手段。
根據兩人提出的戰略，美國將告訴烏克蘭，如果烏克蘭參加和平談判，將會獲美國提供更多武器自衛。但該方案不太可能獲基輔同意，因為實際上是要烏克蘭放棄東部部份地區的控制權。此外，一些共和黨人或反對向烏克蘭提供更多援助。
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