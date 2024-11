特朗普提命退役中將凱洛格　出任俄烏問題特使

美國候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)於11月27日在社交平台公布,將提命退役中將凱洛格(Keith Kellogg)出任俄烏問題特使。據指出,凱洛格曾向特朗普提出結束俄烏戰爭的方案。



特朗普在網上表示,凱洛格在軍事和商業生涯中表現出色,包括在其政府擔任高度敏感的國家安全職位。資料顯示,在特朗普首個總統任期,凱洛格曾出任白宮國家安全委員會的幕僚長,並擔任時任副總統彭斯(Mike Pence)的國家安全顧問。

路透社6月曾報道,凱洛格提出的結束俄烏戰爭方案,包括凍結主要地點的戰線,迫使基輔和莫斯科坐到談判桌前。而與他一同草擬方案的前白宮國家安全委員會幕僚長FredFleitz,則主張建立「自治區」作為解決衝突的手段。

圖為2024年11月21日,烏克蘭中部城市第聶伯羅(Dnipro)遭俄羅斯導彈攻擊,有建築物遭擊中起火。(Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)